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李登輝辭世周年 正國會辦座談尊李 柯文哲也搶話語權

記者蔡晉宇／台北26日電

前總統李登輝去年7月30日逝世，將滿一周年。李登輝身後的歷史評價有褒有貶，綠營中，以民進黨內派系「正國會」最為積極繼承李的「政治遺產」，相關智庫先後辦了五場「李登輝學」座談會與研討會；另外，包括台北市長柯文哲陣營也有動作，呈現各憑本事爭取話語權局面。

民進黨派系人士表示，「正國會」全名為「正常國家促進會」，宗旨之一便是促進台灣邁向正常國家化，與李登輝所代表的台獨精神，原本就多有吻合；在「李登輝學」系列講座上，包含國際兩岸、憲政改革、經貿戰略、農業政策、公民參與五個主題，連李登輝基金會董事長李安妮都表示，透過「李登輝學」系列座談「重新認識了父親」。

派系人士指出，李登輝三個字，也成了正國會結合黨內其他勢力的另一個契機，「李登輝學」系列講座邀請與會對象，不僅橫跨綠營老、中、青三代，也包括文化部前部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆等在政治路上仍大有可為者，面對未來選戰布局，形同先建立起了溝通橋梁。

除了正國會，李登輝基金會前秘書長王燕軍近期轉任台北市政府擔任市政顧問，也引發關注。由於王燕軍是李登輝晚年最仰賴的核心幕僚，在柯文哲與綠營關係不睦之際投奔柯營，頗令綠營錯愕。

知情人士指出，王燕軍在李登輝晚年形同李的分身，柯文哲這步棋顯然著眼於，若未來民眾黨要持續壯大，甚至柯本人問鼎2024，李登輝支持者的鐵票亦是不可忽視的一塊，也可平衡目前被貼的「親藍」標籤。

另一方面，李登輝基金會今年5月已改由李登輝女兒李安妮接任董事長，並由淡江大學歷史系助理教授鄭睦群擔任執行長，力拚轉型，計畫以紀念音樂會取代以往每年舉辦的募款餐會。

與此同時，也傳出李登輝孫女李坤儀的第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。知情人士表示，李登輝外曾孫改姓李有譜，雖然直接做政治聯想言之過早，但已為日後涉足政壇埋下伏筆。

柯文哲 民進黨 台灣

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