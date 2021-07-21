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東奧選手包機事件 蘇貞昌罕見3度道歉 體育署長請辭

台灣新聞組／台北21日電
戴資穎貼出下榻的酒店照片後，引發網友批評住宿環境太過簡陋。（取材自Instagram）
戴資穎貼出下榻的酒店照片後，引發網友批評住宿環境太過簡陋。（取材自Instagram）

台灣參加東京奧運選手包機搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙，引發爭議。體育署長張少熙請辭，行政院長蘇貞昌昨天指示，待奧運結束後，一併檢討處理。此事從前天爆發後，蘇貞昌也在24小時內三度道歉。

教育部長潘文忠證實張少熙提出口頭請辭並遞交書面辭呈，但表示蘇揆指示先全力照顧奧運國手，以取得佳績為最大目標，尚未核准。行政院發言人羅秉成也說，蘇揆指示，待奧運結束後，教育部與體育署應提交報告，屆時一併檢討處理。朝野昨仍砲聲隆隆，國民黨立院黨團點名潘文忠下台。

依原規畫 張少熙赴日協助

張少熙昨晚聲明表示，對於奧運選手搭機安排不夠周全，造成選手期待的落差及社會紛擾，他深感歉意，並於前天事發第一時間就向潘文忠提出辭呈。他也說，由於賽事即將開始，現在最重要是穩定軍心，「照顧好選手是我的責任，該負責的我絕對不會逃避」。

蘇貞昌昨表示，蔡總統和他都不可能去看飛機的座次表，發生這種事，總統和他誠摯道歉；他也打電話給羽球世界球后戴資穎，問還有什麼要改善，戴說其他都還好。

蘇貞昌說，沒想到因為配合相關（防疫）規定，所以把選手排在比較寬的地方，但就算再怎麼立意良善，都應向選手好好說明，取得選手諒解；如果不能這樣，該訂另外飛機商務艙，「最不該的是，官員不應該坐進商務艙」。

「我非常痛心，也誠摯向選手、國人同胞說，這樣的安排不好、不對，我們很對不起，很不會安排。」從前晚臉書道歉、昨天上午公開道歉，到昨晚又透過臉書致歉，蘇貞昌罕見地在24小時之內三度道歉。

住宿簡陋 戴資穎出面緩頰

除了包機機位，選手住宿環境也引發爭議。前天戴資穎在抵達羽球隊下榻的東京瑪洛德酒店，並在個人社群網站上分享房內環境照後，卻引發網友批評住宿環境太過簡陋；但戴資穎昨天出面緩頰，強調能夠住在離比賽場館近的地方，省去搭車往返，因而獲得更多的休息時間，對選手來說是非常好的事情。

體育署也強調，這次羽球隊入住的飯店距比賽場館僅十分鐘路程，在承租前也經過中華奧會與教練實體考察確認，其他包括射擊隊、高爾夫球隊住宿飯店也都在離場館15分鐘距離，最重要是符合大會防疫規範的住宿地點。

東京奧運 教育部 羽球

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