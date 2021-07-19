為政黨票 吳敦義飆張善政「撤你提名」

行政院前院長張善政(左)與高雄市前市長韓國瑜。(本報系資料照片)

吳敦義 新書「堅毅之路：吳敦義」談及2020敗選，直指「國民黨 荒謬劇接二連三」，尤其是時任副總統候選人張善政因不滿不分區立委名單，公開呼籲政黨票可隨心而去，讓他隨即致電斥責：「我可以撤銷你的提名 ，國民黨不提副總統也可以。」不過，關於此節，張善政昨天表示：「只有放話，沒有電話。」

吳敦義在書中表示，2019年11月、12月最不平靜，起先是不分區名單外流被媒體大肆批評。但他說，不分區爭取者眾，名單不可能讓任何人滿意，「沒有對不起任何人」。

書中提及許多黨代表聯名要求他排不分區第一名，但他一直退到第十四，最後成了「落選頭」，排在他前面的翁重鈞、吳怡玎都說要請辭讓他遞補，但南部不能沒立委服務，因此他未答應。

吳敦義強調，不分區名單是他的「苦心」，反批當年12月後，國民黨的荒謬劇一再上演。先是韓國瑜民調直直落，呼籲支持者「蓋牌」；張善政又公開呼籲，總統票投他們，政黨票「可以隨心而去」。讓他隨即打電話給張說：「你是國民黨提名的副總統候選人，我可以撤銷你的提名，國民黨不提名副總統也可以，我們不要這樣的副總統。」也告誡韓國瑜要約束張善政的發言。

不過，張善政昨受訪時，否認了吳敦義當時的舉動。張善政說，吳沒打電話給他說上面的任何事，「他只對媒體放話說要開除我黨籍，但我不是國民黨咧！」