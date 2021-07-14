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徐旭東爆年初想買疫苗 「這是政府的事」遭拒

台灣新聞組╱台北14日電
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東集團董事長徐旭東昨天在裕民股東會後表示，早在今年初就想申請買疫苗，並透過管道詢問過政府能否購買，但被以「這是政府的事情」拒絕，他感覺採購疫苗是非常敏感性議題，決定尊重政府的採購機制。

徐旭東透露，其實他才是最早申請買疫苗的人，當時評估認為可順利買進疫苗，他很早就請相關部門轉達想買疫苗想法，那時候跟政府溝通得到的答案是：「不行，採買疫苗是政府職權」；他個人感覺認為，採購疫苗是非常敏感性議題，還是由政府統一進行，後來就沒繼續，當個「乖寶寶」等疫苗。

藍4縣市買疫苗 江籲別再擋

另外，盛弘醫藥6月初受南投、雲林、花蓮、台東等國民黨執政四縣市委託合購BNT疫苗，但情況不太順利；盛弘醫藥醫藥事業群執行長陳美孜昨再赴食藥署補件，希望政府趕快核准民間疫苗採購，不要「分顏色」卡關。國民黨主席江啟臣再度砲轟中央政府一再把防疫當政治，「事前阻撓、事後攬功」；呼籲中央，為確保人民生命安全，應讓四縣市繼續採購疫苗。

但民進黨立院黨團書記長羅致政依舊表示，台灣現在掌握4457萬劑疫苗，若慈濟順著這幾天購買BNT模式，將再取得500萬劑疫苗，代表民眾接種兩劑疫苗是足夠的，不了解少數地方首長硬要亂入目的為何？

而慈濟基金會購買BNT疫苗傳出昨天有望簽約。不過，慈濟基金會發聲明稿指出，目前合約的簽署仍在積極進行中，有進一步訊息會盡快報告。

疫苗 國民黨 台灣

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