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16委員4認可 NCC少數決開罰 中天抗告成功

台灣新聞組／台北2日電
中天新聞2019年因台南立委補選的「鳳凰展翅雲」報導，遭NCC裁罰40萬台幣，中天提出抗告，北高行認定原判決廢棄，發回更審。（本報資料照片）
中天新聞2019年因台南立委補選的「鳳凰展翅雲」報導，遭NCC裁罰40萬台幣，中天提出抗告，北高行認定原判決廢棄，發回更審。（本報資料照片）

中天新聞2019年因台南立委補選的「鳳凰展翅雲」報導，遭NCC依《衛星廣播電視法》裁罰40萬台幣（約1.4萬美元），北高行審理後決議，認為NCC外部的節目廣告諮詢會議中，有16名委員出席，其中9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，4人認為違法，最後決議「發函改進」。不過，NCC委員會審議時擷取少數外部委員意見，也沒說明為何不採取諮詢會議建議方式，北高行認為原一審沒有釐清此部分，認定原判決廢棄，裁定中天抗告成功將發回更審。

台北中國時報報導，前台南縣長蘇煥智昨痛批NCC明顯「政治處分」，竟如此扭曲合議制結論，還真敢。

具法學背景的蘇煥智說，NCC決議顯然有問題，會議紀錄都不過半，還敢做這樣結論，NCC是合議制，竟可以扭曲成首長制，如此公然破壞法治、操控會議結論，雖然目前監察委員已漸漸黨派化，介入調查可能會不了了之，但有開會就會有紀錄，監察院應調查NCC的「政治處分」。

藍委賴士葆指出，此事涉及兩大層面，第一是程序不正義，縱使12人認為不違法，NCC卻依另四人不同意見開罰，「就像現在的立法院，一切民進黨說了算」，證明只要NCC主委決定殺中天，就可先射箭再畫靶。第二是NCC以報導內容不妥作裁罰，等於新聞審查、另類文字獄。

中央社報導，北高行認為中天上訴有理，發回地方法院更審。NCC表示，外部諮詢會議跟委員會決議不同並非首例，裁罰仍以委員會通盤考量為主。

NCC副主委暨發言人翁柏宗說，在廣播電視節目廣告諮詢會議設置要點內容有提到，外部諮詢會議的意見，是提供NCC委員會議審議參考。但最後裁罰與否，還是NCC委員會議通盤審酌，判斷製播內容等因素做出決議。

至於北高行把本案發回更審，NCC表示，會再整理資料，配合地方法院就本案進行審理。

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