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逆時中 台中盧秀燕霸氣為鄰長打疫苗 藍綠縣市跟進

台灣新聞組／台北21日電
即使中央有異議，台中市長盧秀燕仍強勢為上萬名鄰長打疫苗，她昨天兩度九十度鞠躬表示感謝，「我做的決策，我會負完全責任」。（網路圖片）
即使中央有異議，台中市長盧秀燕仍強勢為上萬名鄰長打疫苗，她昨天兩度九十度鞠躬表示感謝，「我做的決策，我會負完全責任」。（網路圖片）

台中市昨天強勢開放全市1萬3000多名基層鄰長打疫苗，中央雖有異議，不少綠營民代都支持鄰長打疫苗政策。台中開出第一槍後，不僅藍營執政的雲林縣、嘉義市、苗栗縣都宣布跟進，民進黨執政的台南市、嘉義縣也做好準備，只等中央宣布開放。

本報系聯合報報導，台中市長盧秀燕率先宣布全市1萬3000名鄰長也能接種疫苗，但衛福部中區管制中心火速發文，表示鄰長未符中央疫情揮中心第二類接種對象，但昨天上午又轉彎說，經確認，鄰長有協助防疫事宜，但提醒中市府務必先造冊。

盧秀燕昨天兩度90度鞠躬表達感謝，她也霸氣說，「我是台中市防疫指揮官，我做的決策，我會負完全責任」。台中市新聞局長黃國瑋說，中央昨天上午開記者會後，沒有再來電或公文，台中市沒有「順時中、逆時中」問題。民進黨立委黃國書、市議員陳世凱都支持鄰長打疫苗。

嘉義市長黃敏惠表示，已將鄰長列為優先施打對象；苗栗縣府也完成鄰長的接種造冊，將提報中央爭取列為優先施打對象；新北市長侯友宜表示，只要確實在第一線執行防疫工作，市府就會做好優先施打；台南市長黃偉哲表示，台南市會預先造冊，若中央允許施打，第一時間就能馬上開打；嘉義縣長翁章梁說，不只村里鄰長，還有保母、社工、送瓦斯工作人員等，因此已建請中央將這些對象納入考量。

高雄市長陳其邁表態不跟進，但議員陳致中支持鄰長打疫苗，多名藍綠議員也為鄰長請命，紛紛向市長陳其邁喊話，應讓鄰長納入施打對象。桃園市長鄭文燦說，這次的類別主要是高齡族群，還是以完成中央的接種計畫為原則。

台北市長柯文哲說，目前北市無法跟進，主要問題還是疫苗不夠，疫苗不夠不去解決，「每天搞這些 ，nonsense（沒有意義）」。

衛福部疾管署昨證實已發文了解，經確認，鄰長有協助防疫事宜，但提醒中市府務必先造冊，以免影響他人接種權益。衛福部長陳時中表示，此案重點不是鄰長有沒有打疫苗，而是地方工作分配必須很清楚，要確實以「可能接觸到居家隔離或是居家檢疫的」第一線人員為限。

中國時報報導，國民黨主席江啟臣19日抨擊，中央將防疫當政治，地方政府就是基層防疫指揮中心，應授權地方自行考量江啟臣直言，歸根究底就是疫苗不足，疫苗如果夠，就不會產生排擠效果；全國村里長聯誼總會更發出給蔡英文總統的公開信，疾呼將鄰長志工納入優先施打。

此外，雲林縣長張麗善昨決定將全縣6497名鄰長及284名殯葬從業人員造冊，列為下一波優先施打對象。張表示，隨著接種疫苗民眾年齡下修，村里長與村里幹事人力不足，必須把所有鄰長納入社區防疫網。

疫苗 防疫 江啟臣

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