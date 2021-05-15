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新聞評論／兩次大停電 蔡總統能源政策該醒醒了

聯合報社論
興達電廠因事故導致全台大停電，台北市南京東路光復北路口號誌失靈交通大打結，只能靠多名交通警察緊急手動指揮交通疏導。(記者林俊良／攝影)
興達電廠因事故導致全台大停電，台北市南京東路光復北路口號誌失靈交通大打結，只能靠多名交通警察緊急手動指揮交通疏導。(記者林俊良／攝影)

在新冠疫情四散之際，五一三發生全台性無預警大停電，規模超過4年前的八一五大停電，影響逾1000萬戶次。交通號誌失去作用，造成交通大亂；民眾摸黑爬樓梯回家，社區發現揚水設備燒壞，大家只能在黑暗及炙熱中苦等復電。蔡政府隨即澄清，這是「電網」故障，並非「缺電」。但如果電力充沛，卻因調度失靈無法送達民眾家中，再多電力又有何用？政府如此爭辯，豈不可笑？

蔡總統說：「現在台灣不缺電，不只是一句話，而是一個不必爭辯的事實。」這種態度不僅是傲慢，更是不負責任，甚至是不知民間疾苦。每次停電，停的都是尋常街區及百姓住宅，政府機關或高官要員的住所全都被列為要區而倖免。正因為如此，蔡總統才有閒情在那裡嚴正辯稱「不缺電」。她可曾想過，「不缺電卻沒電可用」的人民，是什麼心情和處境？

蔡英文一再強調「不缺電」，是力圖證明自己的能源政策正確。然而，發電充裕、供電穩定、減少碳排、照顧環境均衡，這些都是政府能源政策必須兼顧的重要環節。只因為一個興達電廠出了狀況，就搞得全台民眾生活秩序大亂，有電何用？更諷刺的是，當時台電備轉容量率竟還亮著超過10％的「綠燈」。這不是公然造假是什麼？如此一來，今後誰會再相信政府公告的數字？

2017年的八一五大停電，主要是大潭電廠的天然氣供應管線維修失誤，造成電廠斷氣而整廠停擺，計438萬瓩供電中斷。當時蔡政府定調這是「人為疏失」，稱受波及的發電裝置容量超過備用容量，就算核四有發電也難以搶救。這說明，一個人員的低級錯誤，就能危及整個電力系統的安全。這次的五一三大停電，真正原因仍待查；但興達電廠停供的電力僅220萬瓩，遠低於台電宣稱的367萬瓩的備轉容量，為何卻造成更嚴重的停電？說穿了，原因就在蔡政府的報喜不報憂。

經濟部次長曾文生坦承，五一三大停電是「所有最壞的狀況疊在一起」，使政府應付不來。他所謂的「最壞狀況」，比對現實情況，其實就是政府錯估形勢，其中包括兩個低估與一個高估。在低估的一面，是蔡政府低估了用電成長：原本預期5月最高用電是3500萬瓩，但近日天氣炎熱加上景氣好轉，用電攀升3670萬瓩。此外，政府還低估了機組歲修時所需的餘裕，以致5月多部機組同時歲修，供電吃緊。

在高估的一面，是政府對再生能源成長的速度與穩定度過度樂觀。今年台灣因為缺水，水力發電減少80萬瓩，而太陽能與風能的成長也不如預期，且供電穩定度不如其他基載電力。五一三當天，太陽能與風能實際發電量比預估少了55萬瓩，這已相當於一部大型發電機組的發電量。令民眾火大的是，停電都停了幾輪，政府還忙著大內宣要洗腦國人台灣不缺電，這是要多麻木的政府才做得出來？

蔡總統推動能源轉型的努力值得欽佩，但要把這項政策包裝成施政神話，則大可不必。畢竟，電力是國安問題，必須做到安全、穩定、效率、環保兼顧，才是可長可久。但蔡政府把能源政策變成真理與邪惡之爭，不許他人置喙；台電背負著這個偌大的政治包袱，到了必須用數字來欺騙百姓的地步。現在，興達電廠發生一個技術性問題，就足以癱瘓全台用電，能源轉型的神話也應聲瓦解了。

四年兩次大停電，已踢爆蔡總統能源政策的脆弱和不務實，請別再自欺欺人了！

台灣 疫情 蔡英文

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