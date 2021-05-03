黑白集／台灣版「趙家人」

趙介佑。（取材自Ig）

大陸近年流行「趙家人」一詞，源出《阿Ｑ正傳》中的趙太爺，泛指與中共關係密切的高官、豪門、幹部和他們的子弟，所謂的「紅色權貴」。最近台灣 也出現了本土版的原姓「趙家人」，趙映光、趙介佑父子的故事，把「綠色權貴」的霸道、囂張詮釋得淋漓盡致。

趙映光是民進黨 台北市黨部評議委員會召集人，為「北聯幫」要角；妹妹趙心瑜是市黨部執行長，兒子趙介佑曾任黨代表及蔡英文競選顧問，最近因販毒及詐欺 被捕。前民進黨市黨部主委黃承國是趙家好友，現任總統府國策顧問；內政部長徐國勇曾與趙介佑同框，卻宣稱不認識對方，但他確曾赴趙介佑祖父的生日宴。

盤點趙介佑的囂張紀錄：他因涉擄人勒贖被判刑，有無故鳴槍、施暴、恐嚇、暴力等前科，最近更因販毒、詐欺被捕，似乎總能大事化小。他是警方註記有案的黑道分子，卻能向北投分局「借提」人犯，把警局當廚房一樣隨便出入。可笑的是，直到事情鬧到不可收拾，民進黨才趕緊開除趙介佑黨籍；那麼，民進黨多年來都在裝睡嗎？

台灣版「趙家人」的出現並非偶然。近年許多綠營權貴第二代躍上舞台，其中夾雜不少黑道背景人士，借勢攀緣而上。李登輝時代有黑金，如今有綠黑金，這是台版「趙家人」述說的故事。（轉載自聯合報）