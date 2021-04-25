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韓國瑜參選黨主席恐不投入選戰？連勝文：依照自己計畫

記者胡瑞玲／台北25日電
對於國民黨主席選舉，國民黨智庫副董事長連勝文表示會與基層黨員溝通、交換意見。(記者胡瑞玲／攝影)
對於國民黨主席選舉，國民黨智庫副董事長連勝文表示會與基層黨員溝通、交換意見。(記者胡瑞玲／攝影)

有意參選國民黨主席選舉的國民黨智庫副董事長連勝文今前往北投出席「黃復興北投二區氣生會暨黨員座談會」活動，針對前高雄市長韓國瑜參選黨主席，連參選機率就不高的傳聞，連勝文表示，會依照自己的計畫與基層黨員交換意見。

連勝文表示，他無法決定其他黨內同志的意向，只能依照自己的計畫，進行一場場的基層座談，與基層黨員交換意見；針對有意角逐黨魁人選恐逾3人，黨內憂一輪投票恐產生「弱勢黨主席」，連勝文說，是否與參選者合作，他持開放態度，基層對2022年的選戰有很多期待也有很多憂慮，他願為促進黨的團結來合作。

至於基層對專職黨主席的反應，「不是我在吹牛，大部分人對於我訴求的專職黨主席、黨務中立、無私的想法表示認同」，連勝文表示，有人認為修黨章需費很大功夫，若有困難其實應透過中常會制度，推動總統、不分區提名辦法列入利益衝突迴避的機制。

對於多位黨代表、黨員接到國民黨主席的電話民調，連說，在投票日前，類似的民調一定會很多，這種封閉式選舉的民調參考就好，最重要的是與基層黨員互動、面對面溝通。

連勝文 民調 國民黨

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