韓國瑜參選黨主席恐不投入選戰？連勝文：依照自己計畫

對於國民黨主席選舉，國民黨智庫副董事長連勝文表示會與基層黨員溝通、交換意見。(記者胡瑞玲／攝影)

有意參選國民黨 主席選舉的國民黨智庫副董事長連勝文 今前往北投出席「黃復興北投二區氣生會暨黨員座談會」活動，針對前高雄市長韓國瑜參選黨主席，連參選機率就不高的傳聞，連勝文表示，會依照自己的計畫與基層黨員交換意見。

連勝文表示，他無法決定其他黨內同志的意向，只能依照自己的計畫，進行一場場的基層座談，與基層黨員交換意見；針對有意角逐黨魁人選恐逾3人，黨內憂一輪投票恐產生「弱勢黨主席」，連勝文說，是否與參選者合作，他持開放態度，基層對2022年的選戰有很多期待也有很多憂慮，他願為促進黨的團結來合作。

至於基層對專職黨主席的反應，「不是我在吹牛，大部分人對於我訴求的專職黨主席、黨務中立、無私的想法表示認同」，連勝文表示，有人認為修黨章需費很大功夫，若有困難其實應透過中常會制度，推動總統、不分區提名辦法列入利益衝突迴避的機制。

對於多位黨代表、黨員接到國民黨主席的電話民調 ，連說，在投票日前，類似的民調一定會很多，這種封閉式選舉的民調參考就好，最重要的是與基層黨員互動、面對面溝通。