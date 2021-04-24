拿下台鹽董座 泛英國營事業人事再下一城

文化部23日在臺灣文學基地舉辦走讀臺灣啟動記者會，行政院長蘇貞昌出席。（記者林伯東／攝影）

國營事業高層人事受關注，監委葉宜津胞弟、第一金證董事長葉光章上月驚傳因財務問題「被請辭」，行政院長蘇貞昌23日出面證實此事。而懸缺多時的台鹽董事長將由嘉義縣副縣長吳容輝接任，被視為泛英系人馬再下一城。

蘇內閣的人事布局屢遭各界質疑，民進黨 前立委謝欣霓23日在臉書貼文指出，所謂光明磊落、追求清廉，就是該把每一家國公營事業董事長、總經理的特別費開銷內容皆公開上網，不要因人而異、有差別待遇，才能獲得尊重。

葉光章下台的原因，傳出是葉五年任內交際費就破千萬元，其中購買百貨公司禮券近400萬元。國民黨立委賴士葆說，會被爆出來應是民進黨派系內鬥，以蘇的強勢用人哲學，非蘇系泛公股單位主官大概都很難存活很久，葉宜津與蘇不同派系，葉光章雖有胞姊罩著，蘇仍透過換人證明自己才是老大。

立委曾銘宗說，買禮券非常敏感，財政部 應查明後對外說清楚。

蘇貞昌23日說，蔡英文 總統要求清廉勤政，是民進黨創黨價值，「我也想做好人」，但有時負責工作的人做得不對、不好的地方，只好痛下決心改革，難免會得罪人。

對於人事遭質疑，蘇貞昌說，從不同角度看事情都有不同解讀，大家都是為國家好，尤其是執政黨員，難免會有求全、責備，他都謙卑接受，希望能做到更好。

台鹽前董座陳啟昱2月1日閃電請辭，由於陳是「海派（湧言會）」大將，黨內議論陳啟昱被請辭，台鹽董座懸缺近三個月。經濟部昨表示，政院已核定吳容輝出任台鹽董事長，吳曾任四任嘉義縣副縣長、台酒董事長，行政經驗豐富。

吳容輝證實，上周有「上級長官」召見並告知，這是長官認同他的經營管理能力，沒有政治力介入。民進黨英系立委蔡易餘表示，吳容輝一直是蔡英文總統欣賞的人才，提拔接任台鹽董事長不意外。