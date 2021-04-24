新聞評論／國務機要費除罪 民進黨為扁量身「洗白」

藍營質疑會計法修法是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。（本報資料照片）

民進黨 立委提案修改《會計法》99條之一，要為前總統陳水扁 的國務機要費「假帳案」解套。當前國政如麻，必須關注的重大議題多如牛毛，民進黨卻在此時力推「國務機要費除罪」修法，就時機而言缺乏急迫性，就目的而言更缺乏正當性。只為服務陳水扁一人而修法，這種做法，一般民眾絕對難以認同。

對於為何推動修法，排案的立法院財政委員會召集人民進黨籍的郭國文說，修法不是為了幫扁案脫罪，而是各部會「特別費」都已除罪化，這是為了制度的公平。提案的綠委蔡易餘辯稱，修法不是為陳水扁「量身訂做」；民進黨總召柯建銘則說，此事攸關司法平等權，「如果連這一點都不敢平反的話，那做什麼政治人物？」聽這種口氣，彷彿推動特別費除罪是站在司法正義的制高點；但事實顯非如此。

民進黨一再宣稱，是總統國務機要費和首長特別費性質相近，既然特別費除罪化，國務費沒道理不比照辦理。但檢視陳水扁的國務機要費案，並非單純收入與支出是否相符的問題，而是扁家在此案中造假、貪瀆、A錢醜態多端，甚至炮製出如「南線專案」等所謂機密外交事件，荒腔走板。何況，當時蒐集假發票的人員並非總統府官員，而是扁嫂吳淑珍；如此醜陋的貪瀆事實，用「大水庫理論」搪塞得了嗎？

儘管蔡易餘稱此案不是為陳水扁「量身打造」，但同樣是《會計法》第99條之一修法，2013年因顏清標喝花酒報公帳事件而發的「顏清標條款」之修訂，社會為之譁然。民進黨當時也參與修法，時任民進黨主席的蘇貞昌事後為此道歉，說社會不能接受，並建議行政院提覆議案；蔡英文 則稱此修法是「輕忽民意」。如果蔡蘇當時均認為修法不當，難道現在修法幫陳水扁除罪，是社會可以接受的做法？

國務機要費應否除罪，是可以討論的事；但在四大公投案、太魯閣號事故、嚴重水荒等民怨燃燒之際，民進黨要「趁亂審查」，時機與動機都不單純。以民進黨近年的國會表現，絕對會硬闖硬幹。但真要討論這項議題，應該等到扁家弊案的司法正義全部實現再說；此時此刻談國務費除罪，除為陳水扁量身打造，也出於為民進黨「洗白」的自私動機。（節錄自聯合報社論）