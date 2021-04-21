黑白集／用人偷偷摸摸 「蘇氏騙局」騙很大

行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

丁怡銘「回鍋」行政院，舉國譁然；但府院黨皆知，這位蘇院長親信根本「沒離開」。丁丁進出政院只需「刷臉」，除了不便見光，他指揮網軍、調度綠媒依舊虎虎生風。蘇丁二人去年底合演閃辭秀，前門依依不捨，後門閃電入幕，「蘇氏騙局」果然是人神共憤的等級。

蘇貞昌以瞞天過海手段起用幕僚，也算是另類「偷渡 」了吧？丁怡銘除擔綱「地下發言人」，還代表蘇院長參加行政立法協調會報，綠營人稱「丁監軍」。他回鍋出任政院顧問後，更威風凜凜致電立法院長辦公室，質疑游錫堃洩漏公投 對案的黨政密會內容。

丁丁雖人在地下，氣燄卻更勝以往。先前作哏圖攻擊在野黨，復出後開嗆立法院長，毫不辜負蘇院長的倚重。

蘇貞昌批准丁怡銘請辭時說，「內心自省，才能改正進步」；實情卻是，轉為「地下」。被立委揭發，還以「個資 」為由拒絕查證。這年頭，通姦都已除罪化，但閣揆用人還偷偷摸摸，神秘程度堪比蔡總統升等機密封存30年。難怪連綠委都批，「請辭是假動作」，提醒要小心社會觀感。

蘇貞昌用納稅人血汗錢偷養私人幕僚，對人民發動認知作戰，欺世盜名無上限。綠朝高官公帑養小鬼，搞骯髒政治，已蔚為風氣；電火球不過上行下效，比起私用文化總會造神，只算小兒科。