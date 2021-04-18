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黑白集／見不得人民抗議 警察沉淪記的源頭

轉載自聯合報
前年11月10日民眾在員林大道向總統車隊抗議，與員警發生推擠，法官查出彰化員警被指示「假摔」。（本報資料照片）
前年11月10日民眾在員林大道向總統車隊抗議，與員警發生推擠，法官查出彰化員警被指示「假摔」。（本報資料照片）

彰化警察假摔「碰瓷」執法判決結果出爐之際，又傳嘉義警察把向總統車隊揮舞國旗的民眾移送法辦，所幸檢方明察秋毫未予起訴。警察執法過當時有所聞，但這兩案卻凸顯了由上而下的結構性壓力，已讓警察沉淪成為民主逆流。

彰化警方曾因未有效防範民眾對總統車隊鳴汽笛喇叭遭國安局檢討，在這種壓力下，就發生了分局長指示員警假摔再逮捕陳抗民眾的構陷執法。分局長已涉違法，事後還升任連江縣警督察長，難免予人「有效忠、有升官」聯想。

而嘉義警方將持國旗在路邊「歡迎」總統車隊的民眾依公共危險罪嫌函送法辦，更顯得離譜。但從彰化警方的假摔執法來看，卻不難想見這也是嘉義警方處於國安高層壓力、甚或是「見升官思齊」下的必然結果。

其實警方鎖定網路言論以散布假新聞為由將民眾移送法辦，何嘗不是出於同樣背景？據統計，以往違反社維法散布謠言案每年頂多20件，但兩年前開始遽增，去年更達十幾倍；統治者要求社會噤聲，自然就會有扭曲執法。

彰化及嘉義警方的作為顯示，警方除了「進階」使用比社維法更重的刑法加諸人民，更以扣帽或羅織手法入人於罪，直如現代東廠。但這部警察沉淪記的源頭，卻是見不得人民陳情抗議、聽不得人民不平之鳴的傲慢執政者。

警察

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