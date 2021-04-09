江啟臣嗆問綠：認不認同國旗、國徽？

國民黨黨主席江啟臣。(記者曾原信／攝影)

內政部 評估更改國徽必要性的報告昨出爐，建議國民黨 調整黨徽。國民黨主席江啟臣表示，黨徽先於國徽、國旗；如果要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，那要先問問民進黨 認不認同國旗和國徽？

江啟臣批評內政部選在太魯閣號事故罹難者頭七提出報告，惡意操作。他反嗆民進黨「有種就改國徽」，否則就好好改革台鐵，此時此刻轉移焦點愧對民眾，更對不起這次死傷者與哀傷家屬。

江啟臣說，如英國保守黨、加拿大保守黨等，其他國家政黨符號也有許多引用國旗、國徽元素，民進黨若真心認同中華民國，國民黨樂見民進黨將國旗、國徽意象，融入民進黨黨徽。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，國民黨創黨百年，全世界都知用的就是青天白日黨徽，現在內政部跟台獨政黨卻要「改別人家黨徽」，沒有道理，在改黨徽議題，國民黨「怎麼可能退讓」？

國民黨團表示，依中華民國憲法，中華民國黨派在法律上一律平等，黨徽也依政黨法向內政部正式核備，不容政府、政黨或少數投機政客指手畫腳；任何對政黨標章、黨徽圖樣或使用方式妄加干涉行為都違憲。

不只國民黨不滿，當初提案的時代力量立院黨團也對內政部評估報告感到失望，認為推給國民黨改黨徽的做法太過保守。時力黨主席陳椒華說，黨團提案是希望能討論出更具有台灣意象的國徽圖騰，並非要國民黨改黨徽；內政部如此評估結果，形同否決了更改國徽的可能性，與當初立院通過之決議文主旨有落差，令人遺憾。

但時力黨團總召邱顯智說，希望內政部不要只是寫報告，應具體發函國民黨，要求更改黨徽，讓黨國不分變成歷史、而非現在進行式。