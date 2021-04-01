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照NCC劇本演 華視上架52台 藍批政治考量「先射箭後畫靶」

台灣新聞組╱台北1日電
NCC通過中嘉與獨立台業者共15系統台申請華視新聞資訊台遞補52台案件，讓空頻近4個月的52台確定由華視新聞資訊台進駐。(記者杜建重／攝影)
NCC通過中嘉與獨立台業者共15系統台申請華視新聞資訊台遞補52台案件，讓空頻近4個月的52台確定由華視新聞資訊台進駐。(記者杜建重／攝影)

歷經中天關台、空頻近四個月後，一如預期，國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過中嘉等15家系統業者，提出以華視新聞資訊台遞補有線電視52台的申請案，預計下周發出許可公文後，系統業者跑馬五天，4月初就會開播，華視將率先拿下124.5萬收視戶，搶下全台四分之一收視戶版圖。

國民黨批評，先前NCC主委陳耀祥在中天新聞台下架52頻道時，就曾呼籲有線頻道業者「給公廣集團一個機會」，如今NCC「先射箭後畫靶」，鐵了心要讓華視進駐，找所有理由、幫手去幫華視。藍委李德維指此事完全按照總統府外洩文件的劇本走，明顯政治考量獨厚華視，這算哪門子獨立機關？蔡政府與NCC就是「野蠻」。

NCC去年11月18日對中天不予換照後，52台去年12月12日空頻至今。有線電視系統業者先前曾送出寰宇新聞台、外語新聞台CNN與FRANCE 24，後來寰宇撤件，NCC也駁回外語新聞台，中嘉等系統業者改遞件華視遞補52台。年代集團董事長練台生相關系統、「泛富邦集團」的台固媒體則送出台視，台視案尚未排案審議。

台視昨天發出聲明，呼籲NCC在一致性、公平性的原則下，盡速秉公處理台視新聞台移頻52頻道申請案，樹立NCC作為獨立機關應有的典範。

NCC昨天審議中嘉集團旗下系統商，及聯維、寶福、南國三家獨立系統商，共15家系統業者申請華視新聞資訊台遞補52頻道案，儘管華視仍有財務嚴重虧損、人力不足、沒有變更事業計畫書等問題，但在華視端出改善承諾後，NCC准許華視進駐，七位委員全數表態同意華視通過。

NCC副主委翁柏宗表示，華視主動在委員會中承諾財務結構、節目規畫與人力擴編三事項；NCC將對華視提出行政指導，要求將承諾落實營運計畫書中，華視再行提出營運計畫變更。此外，在華視新聞資訊台明年8月30日的評鑑及2025年的換照，NCC都會檢視承諾達成程度，若未做到，將面臨法規處置。

國民黨

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