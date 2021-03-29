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原地踏步的國民黨 這時候還有閒情搞內訌？

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江啟臣拋「九二共識Plus」，期望為國民黨的兩岸路線找到出路。圖為國民黨主席江啟臣27日在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（本報資料照片）
江啟臣拋「九二共識Plus」，期望為國民黨的兩岸路線找到出路。圖為國民黨主席江啟臣27日在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（本報資料照片）

國民黨上周末兩場黨內活動，都給人步履失調的感覺。洪秀柱辦的「護憲保台」論壇，與會者繞著「九二共識」兜圈子，完全只是盍各言爾志。在青工運動大會上，則是江啟臣和連勝文王不見王，被譏為爭黨魁秀肌肉。

都什麼時候了，藍營還有閒情內訌，顯示江啟臣就任一年來黨內路線的整合缺乏進展。近年兩岸關係低迷，國民黨卻只能緊抱「九二共識」的老調載沉載浮，對內無力提出有效的論述整合，對外無法拿出爭取北京認同的行動；抓著九二共識的浮標，就能使自己忘憂嗎？

洪秀柱辦的論壇，其實是黨中央去年就該辦的。如今出席者依然稀稀落落，誰又不想跟誰同台，誰又寧可在會外數落別人，也不想坐下來跟別人辯論一場。國民黨連內部整合都懶得做，要拿什麼說服社會大眾？

九二共識當然有它的歷史價值與現實作用，但目前的問題是，兩岸的執政者越來越離它遠去。更大的問題是，北京只要對台灣採取行動，無論是善意惡意，蔡政府都能得分，而且立刻轉移民眾對民進黨的惡感。國民黨若不設法破解並逆轉這道弔詭公式，只是繼續在原地打轉，如何走出它在野的困境？

國民黨的兩岸路線，一要面對自己，二要面對社會，三要面對對岸。這三步，國民黨連一步都沒跨出。

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