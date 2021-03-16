江選主席他選總統？ 趙少康：沒結盟這回事

資深媒體人趙少康反駁趙江結盟的傳言。（記者邱德祥／攝影）

針對媒體報導「趙江結盟」，指中廣董事長趙少康 和國民黨 主席江啟臣已談好，江選主席、趙選總統。中廣董事長趙少康昨受訪嚴正否認，強調「這是不可能的事情」，國民黨內有總統初選辦法，不是黨主席說要給誰就給誰，前主席吳敦義是強勢黨主席，他想選也無法改變規則；趙也預告，將來他會提出總統初選辦法，讓黨員、民眾都能參與。

趙少康笑說，上次大家問他「趙韓結盟」，今天變「趙江」，下次就變趙朱（朱立倫），27日他要去參加前主席洪秀柱的研討會就變「趙洪」，其實也不錯，國民黨都是好朋友，都結盟很好。

但對於是否他與江啟臣講好了，江選主席他選總統？趙少康說，國民黨不是有總統初選辦法嗎，哪是主席一口說要給誰就給誰的，哪有這種事情。有初選辦法，就按照初選辦法走，怎麼可能會有這樣的約定，不可能的事，到底誰在放消息？到底安的是什麼心？大家用邏輯想，也知道怎麼會有這種事情。

趙少康強調，總統還是有初選辦法，還是要按照初選民調 走，頂多差在黨員民調還是全民調，否則吳敦義當初也是想選總統，而且吳在2018年也有戰功，雖然吳是強勢黨主席，但想選都無法改變規則，所以哪有說要給誰選，就給誰選，哪有這種事？其他人不是啞巴、不會講話不會抗議，相信國民黨會有公平的遊戲規則。

趙少康也說，將來他也會提出辦法，「希望按照我的辦法」，強調自己的方法真的是公平，除了黨員參與，民眾也可以參與。