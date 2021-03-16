黑白集／護航華視、王定宇 NCC臉也不要了

立委王定宇傳出同居風波，15日接受媒體訪問表示，現在不租了。（記者鄭超文／攝影）

王定宇與顏若芳爆出「分租門」，成了全台熱議話題；但三立、民視及年代、壹電視等頻道卻有志一同裝作視而不見，近乎噤聲。這些綠媒老闆集體「蓋台」單一新聞事件，已到「壟斷」程度。但是，一向喜歡對電視台製播內容指指點點、動不動就找媒體主管喝咖啡 的NCC，這次竟一聲不吭；過去至少還會裝腔作勢喊一下話，現在卻連演都懶得演了。

NCC讓人看破手腳的，不只這樁。中天被NCC下架已逾三個月，52台還繼續空頻，主要就是NCC主委陳耀祥為條件不如人的華視說項。但系統業者不識相，依舊送進寰宇新聞與CNN案，卻遭NCC挑三揀四，逼得業者知難而退，只好百般不願地改送華視案。

NCC上周三審查華視案。過去，它非常在乎中天或寰宇的自製率、新播率問題，但這次面對財務狀況、製播能力皆受質疑的華視，NCC委員卻對此隻字未提。所幸北市府代表在會上發難，要求華視補件；北市府是隻攔路虎，扯破NCC的雙標面具。NCC被狠狠打了一巴掌，只能摀著發燙的臉，要求華視補件再審。

當初NCC下架中天，四大罪狀之一，就是新聞製播遭受不當干預。從NCC對於綠媒處理王定宇事件的沉默，到罔顧商業機制強硬要華視上架52台的粗暴，NCC真坐實了「御用機關」之名，連臉也不要了。