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國務機要費除罪化 綠擬排審 藍轟幫扁解套

台灣新聞組╱台北14日電
民進黨籍財委會召委郭國文本會期可能排案審查會計法修法，藍營質疑是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。（本報資料照片）
民進黨籍財委會召委郭國文本會期可能排案審查會計法修法，藍營質疑是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。（本報資料照片）

攸關前總統陳水扁的「國務機要費除罪化」修法，本會期可望捲土重來。民進黨立委透露，待處理完房地合一稅，將規畫處理會計法修法，盼為國務機要費案解套，民進黨籍財委會召委郭國文已表明「來案就排」。國民黨團副書記長陳玉珍說，民進黨若有意讓國務機要費除罪化，請民進黨團正式排案，讓民眾看清楚民進黨要為扁案解套、護航的態度。

郭國文表示，外界容易把國務機要費除罪化與扁案脫罪做連結，但扁案錯綜複雜，不是只有國務機要費一案；退一萬步言，就算國務機要費溯及既往，替扁脫罪，其他仍在司法程序中案件也不會因此變成無罪，因此還是要就事論事，探討當今時空環境，國務機要費究竟有無除罪化以符合實務現況的必要。

據了解，該議題在黨政高層討論已久，由於針對性修法太強，黨內多持保留意見。民進黨立委蔡易餘去年在疫情期間曾重提會計法修法，被外界質疑「乘亂救扁」，最後因爭議太大而擱置，目前交付委員會待審。

民進黨團總召柯建銘指出，所得稅法修法還是優先法案，修不修會計法再看看。蔡易餘說，會計法修法向來是他的主張，不是為了個案，而是通盤檢討制度面缺漏，且扁案也並非只有國務機要費案。

民進黨人士表示，國務機要費早該除罪化，這是黨內共識，但藍營會操作是替扁案解套，有其政治後座力，這也是民進黨按兵不動、未極力修法的原因，「推動的時間點相當重要」。

隨著國務機要費案關鍵證人黃芳彥在美國過世，民進黨團總召柯建銘當時曾公開表示，國務機要費早該除罪化，且民進黨已提案，盼立院本會期能審查。

陳水扁兒子陳致中說，他贊成修法補昔日破網，國務機要費就是首長特別費，特別費相關規定修過，但國務機要費沒有修，蔡易餘要修法，不是為了陳水扁，對每一任總統都一體適用。

民進黨前立委林濁水表示，國務機要費及特別費沒有建立清晰制度，會捲起很大風暴，既然特別費已經修正，國務機要費沒道理繼續延續舊制。

國民黨立委蔣萬安說，國務機要費案還有很多案情須繼續調查，民進黨此時要修法除罪，應說清楚背後真正目的。

民眾黨立委張其祿說，民進黨團在黃芳彥過世不久即拋出此議題，是否藉此替扁案開脫，時機點易引人遐想。

時代力量黨團總召邱顯智說，時力雖主張修法，但不支持溯及既往。

民進黨 陳水扁 黃芳彥

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