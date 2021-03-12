「增氣、減煤、展綠、非核」 政院：拒絕三接停工

行政院會後記者會11日在新聞中心舉行，由發言人羅秉成（中）主持，國發會主委龔明鑫（右）、財政部長蘇建榮（左）等人出席說明政策。(中央社)

藻礁 議題風波未平，國民黨立院黨團昨要求行政院立即停止三接工程但遭拒絕，行政院發言人羅秉成昨更提出政府八字箴言的能源政策，就是要「增氣、減煤、展綠、非核」，表示要增氣、減煤，「不能沒有三接」。

本報系聯合報報導，中油在觀塘工業區新建第三液化天然氣 接收站（簡稱「三接」），藻礁生態疑遭影響破壞，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌公開宣示，一定尊重「搶救藻礁」公投 結果，且馬上提出替代方案。行政院表示，蔡政府保護藻礁的理念與環團一致，才會縮減三接範圍，把影響降到最低，兼顧環保與供電穩定是必要的，希望民眾予以支持。

羅秉成表示，相關能源政策要朝向綠能發展，這是政府政策上的決定，不可能重啟核四，而政府對三接的態度一直以來就是要創造雙贏，這非經濟環保對抗問題，而是環保與環保的抉擇問題，蔡政府能源政策清晰 ，就是「增氣、減煤、展綠、非核」，外界有些不同意見要審慎思考。

另據台北中國時報報導，經濟部昨天也引用數據示警，指藻礁公投案8月如過關，三接蓋不成，恐引爆接收站「超載」危機。經濟部統計，去年高雄永安與台中兩座天然氣接收站，負載率已達108％，負荷量已達歷史新高。如三接無法上來，到2025年，全台接收站負載率將進一步達到115％，遠超過國際安全平均使用率5成，斷氣風險升高。

依中油2025年能源轉型接收站裝卸量估計，隨中美貿易戰帶來台商回流效益、大型產業投資案等經濟成長因素、車輛電動化等新增用電需求，當年天然氣需求量將增至2350萬噸，如果少掉第三接收站卸收量的300萬噸，全台接收站卸收量將只剩2050萬噸，如此負載率非但不能得到舒緩，還更惡化飆升到115％，嚴重超載。

報導指出，中油說，設備使用一旦超載，會有三大風險，一是失去彈性支援空間，二是無法好好保養維修，故障機率升高。最後是管線與儲槽不斷使用、加壓，可能常常極限運轉，就跟汽車一樣，引擎常常跑到紅線區，嚴重可能掛點故障。