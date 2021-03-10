第三天然氣接收站備案？ 蘇貞昌：核四不可能重啟

針對大潭藻礁若保留如引發缺電問題，行政院長蘇貞昌（右）9日在立法院備詢時堅決表示「核四重啟不是政府的備案」。（記者曾學仁／攝影）

行政院長蘇貞昌昨表示，如果中油第三天然氣 接收站工程不順利，甚至減緩減煤速度，這是大家必須面對的問題。蘇堅決表示，不可能重啟核四，也不會作為三接延滯的備案。

環團批評，蘇貞昌的說法是簡化問題，也是恐嚇、威脅人民，空汙除了燃煤還有其他來源，並不是選擇藻礁 就不能降低空汙，不要再拋出「二選一」的題目誤導民眾。

本報系聯合報報導，行政院長蘇貞昌昨赴立院備詢，民進黨立委江永昌質詢指出，深澳電廠在未公投 前就宣布停建，這次的大潭藻礁是否會在公投前有所取捨？另對於藻礁公投通過與否，行政院是否已經有預備措施？

蘇貞昌說，深澳電廠在2018年已公告廢止，中油第三天然氣接收站是希望早日有天然氣，減少燃煤，也不會有要重啟深澳電廠的事情發生。蘇表示，如果三接工程不順利，勢必要南電北送、中電北送等，「我們就是一個國家，大家都是生死與共」。蘇指出，若能讓三接順利完成，早日減少燃煤，一方面可穩定供電，另一方面也可減少台灣對燃煤的使用。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，空汙不只有燃煤電廠的問題，還有許多來自中南部的工業汙染。蘇貞昌說法就像是「中南部人如果要選擇藻礁，那就犧牲你的空品、無法減少空汙」，這是誤導，彷彿選擇藻礁的民眾就要犧牲呼吸權，相當不負責任，也過於簡化問題。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，藻礁議題還沒熱起來前，早就已經在南電北送，「這是長久以來的問題，跟藻礁無關」，蘇貞昌現在只是拿藻礁當作藉口跟擋箭牌，藉此遮掩無法解決空汙的問題。

另外，國民黨立委呂玉玲質詢，燃煤發電是否為三接站延滯的備案？可能重啟核四做為替代方案？蘇貞昌說，核四早在馬政府時代封存，核四廠現在要重啟是不可能的。

中國時報報導，國民黨智庫副執行長黃心華昨在臉書發文「關於藻礁，你被隱瞞的事」，直指包括三接站的主要客戶台電，2017年就在立法院答詢「即使三接站環評未過，台電仍有備案可因應」。

黃心華特別提醒蔡政府，要採取替代方案沒那麼難，就看蔡政府願不願放下「面子」，讓全台灣穩健發展有「裡子」。

對此，台電副總陳建益昨回應，三接有其不可替代性，並沒有規畫其他替代方案