我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

第三天然氣接收站備案？ 蘇貞昌：核四不可能重啟

台灣新聞組／台北10日電
針對大潭藻礁若保留如引發缺電問題，行政院長蘇貞昌（右）9日在立法院備詢時堅決表示「核四重啟不是政府的備案」。（記者曾學仁／攝影）
針對大潭藻礁若保留如引發缺電問題，行政院長蘇貞昌（右）9日在立法院備詢時堅決表示「核四重啟不是政府的備案」。（記者曾學仁／攝影）

行政院長蘇貞昌昨表示，如果中油第三天然氣接收站工程不順利，甚至減緩減煤速度，這是大家必須面對的問題。蘇堅決表示，不可能重啟核四，也不會作為三接延滯的備案。

環團批評，蘇貞昌的說法是簡化問題，也是恐嚇、威脅人民，空汙除了燃煤還有其他來源，並不是選擇藻礁就不能降低空汙，不要再拋出「二選一」的題目誤導民眾。

本報系聯合報報導，行政院長蘇貞昌昨赴立院備詢，民進黨立委江永昌質詢指出，深澳電廠在未公投前就宣布停建，這次的大潭藻礁是否會在公投前有所取捨？另對於藻礁公投通過與否，行政院是否已經有預備措施？

蘇貞昌說，深澳電廠在2018年已公告廢止，中油第三天然氣接收站是希望早日有天然氣，減少燃煤，也不會有要重啟深澳電廠的事情發生。蘇表示，如果三接工程不順利，勢必要南電北送、中電北送等，「我們就是一個國家，大家都是生死與共」。蘇指出，若能讓三接順利完成，早日減少燃煤，一方面可穩定供電，另一方面也可減少台灣對燃煤的使用。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，空汙不只有燃煤電廠的問題，還有許多來自中南部的工業汙染。蘇貞昌說法就像是「中南部人如果要選擇藻礁，那就犧牲你的空品、無法減少空汙」，這是誤導，彷彿選擇藻礁的民眾就要犧牲呼吸權，相當不負責任，也過於簡化問題。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，藻礁議題還沒熱起來前，早就已經在南電北送，「這是長久以來的問題，跟藻礁無關」，蘇貞昌現在只是拿藻礁當作藉口跟擋箭牌，藉此遮掩無法解決空汙的問題。

另外，國民黨立委呂玉玲質詢，燃煤發電是否為三接站延滯的備案？可能重啟核四做為替代方案？蘇貞昌說，核四早在馬政府時代封存，核四廠現在要重啟是不可能的。

中國時報報導，國民黨智庫副執行長黃心華昨在臉書發文「關於藻礁，你被隱瞞的事」，直指包括三接站的主要客戶台電，2017年就在立法院答詢「即使三接站環評未過，台電仍有備案可因應」。

黃心華特別提醒蔡政府，要採取替代方案沒那麼難，就看蔡政府願不願放下「面子」，讓全台灣穩健發展有「裡子」。

對此，台電副總陳建益昨回應，三接有其不可替代性，並沒有規畫其他替代方案

藻礁 公投 天然氣

上一則

黑白集／南2都子彈亂飛 綠色執政黑槍保證？

下一則

王定宇與民進黨發言人「分租不同房 」網酸：福原愛2.0

延伸閱讀

送花給蘇貞昌陳時中惹議 立委陳以信遭國民黨團送考紀會

送花給蘇貞昌陳時中惹議 立委陳以信遭國民黨團送考紀會
護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理

護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理
鳳梨之亂告上WTO？ 蘇貞昌：盼陸照舊往來

鳳梨之亂告上WTO？ 蘇貞昌：盼陸照舊往來
鳳梨爭議WTO提告? 蘇貞昌：還是希望對方一本過去往來

鳳梨爭議WTO提告? 蘇貞昌：還是希望對方一本過去往來

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
AIT挺台灣鳳梨，處長酈英傑的辦公桌上有三顆鳳梨。圖/取自AIT臉書

「往後許多天都要鳳梨」 AIT館內外擺滿鳳梨挺台

2021-03-02 13:05
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視