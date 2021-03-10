新聞評論／4大公投案 直球對決民進黨昨是今非

國民黨主席江啟臣（右二）與公投領銜人立委林為洲（右），9日把逾百萬份的反萊豬公投與公投綁大選公投連署書送至中選會。（記者胡經周／攝影）

如無意外，今年8月28日將有四個公投 案同時登場。其中「反萊豬」和「修公投法」二案，連署人數皆突破70萬人；而近來持續延燒的「藻礁 案」，連署則已上看60萬人，皆遠遠超過28萬的公投門檻。另一個「重啟核四案」，連署份數雖略低，但早在前年底即已達標成案，威力不容小覷。四案齊發，已對民進黨 產生莫大的壓力。

可貴的是，這四案都是在民進黨將「公投法修惡」後所發動，相當不易，也多少反映了民眾對政府「沒收公投」的不滿。近兩年來，蔡政府透過反中、防疫等大內宣攻勢，利用行政、立法資源鋪天蓋地掌控輿論風向，皆大大增加了公投連署的困難度。在這種情況下，四個公投案連署達標，更備受矚目。

這四個公投案，除顯示民眾決以「直接民主」的方式對粗暴政策進行複決，它們還有一個共同的特色：都是針對民進黨的「昨是今非」而發。四案涵蓋了民主、環保、食安及國家安全議題，無一不是民進黨昔日口口聲聲說要捍衛，腳下卻越走越遠的價值。

以「公投法修惡」為例，這可說是民進黨「打著民主反民主」的昭彰惡行。蔡政府挾完全執政的優勢，推翻自己剛剛修過的《公投法》，強將公投與選舉脫勾；其唯一原因，只是2018年的選舉民進黨在「公投綁大選」的情況下慘敗，蔡政府唯恐重蹈覆轍，因而粗暴地將公投關回鳥籠。

再看核四議題，民進黨的做法也充滿反覆言行。民進黨曾主張用公投決定是否續建核四，但2013年馬政府提出以公投解決核四問題，民進黨卻全力阻撓。更早在扁政府時代，更因核四忽而停建、忽而續建，讓核四成為一大「爛尾樓」；當年擔任行政院副院長的蔡英文，更曾扮演追加核四預算、催促復建的角色。民進黨曾保證，台灣沒有核四也不會缺電，如今卻面臨跳票。

藻礁的議題，更暴露民進黨長年呼籲的環境保護宣示，是一紙隨時可以撕毀的承諾。民進黨在野時，總是選擇與環保團體站在一起；一旦執政，態度卻一百八十度大翻轉，棄之唯恐不及。八年前藻礁議題剛受到重視，時任民進黨主席的蔡英文特地前往探視，留下「藻礁永存」的題字。但執政後不久，就強硬通過中油第三天然氣接收站興建計畫，將承諾拋在腦後。

反萊豬議題的情況，和藻礁幾如出一轍。民進黨在野時，聯合民間團體一起反對含有萊克多巴胺的美牛美豬進口，除走上街頭，並在立法院進行各種抗爭。但民進黨執政後，卻宣布全面開放，連標示萊豬都不肯。昔日稱為毒牛毒豬，如今卻要人民吃下肚，且連接受立院實質審查都不敢。

面對自己的昨是今非與政策反覆，民進黨自有一套因應對策。第一，吃定民間團體對綠營的隨附，能收編的就收編，不能收編的就漠視；第二，把責任推給國民黨和「前朝」，彷彿一切過錯皆出於藍營之手，民進黨只是為其收拾爛攤。第三，利用公權力及網軍側翼對反對者展開抹黑、攻擊，並分化社運團體。這點，反萊豬的蘇偉碩醫師，和護藻礁的退休教師潘忠政，應感受深切。要民進黨反省、道歉，簡直難於登天。

儘管民進黨如此鋪天蓋地阻擋公投，但這四個公投案仍能破殼而出，其背後的主要動力，正是民進黨自己無度的「反覆」與「雙標」，推促了公民的覺醒。這四個公投案所代表的意義，不僅是人民對自己關切的議題行使直接民權，更是對前恭後倨的執政者表示深切抗議。