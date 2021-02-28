蘇貞昌搬馬維拉 反催化藻礁公投連署 領銜人：謝丞相賜箭

倒數衝刺 藻礁公投連署延燒成「粉紅風暴」，27日收到3萬4768份，目前累計23萬9392份，二二八連假將是關鍵衝刺期。（圖：東海大學學生謝瑞恩提供）

由環團發起的珍愛藻礁公投 連署，獲得跨階層民眾支持，甚至在府院黨動員反擊下，藻礁公投迅速延燒成「粉紅風暴」。昨天收到3萬4768份，目前累計23萬9392份，距離公投法定門檻29萬份只差不到6萬份，二二八 連假將是關鍵衝刺期。

影音來源：聯合影音網

中選會宣布，藻礁公投二階連署截止日在3月17日，截至昨晚，連署已突破23萬大關。公投領銜人潘忠政在臉書寫下「感謝丞相賜箭」，行政院長蘇貞昌的公開評論「等於暗助」，他非常感謝，將持續衝刺至3月10日，呼籲大家繼續連署。

蘇貞昌馬維拉說「等於暗助」

蘇貞昌前天表示，蔡政府重視環保、盡全力保護藻礁，因此刪減中油第三座液化天然氣接收站的開發面積，僅剩下馬政府時代的十分之一，且之所以推要用天然氣代替燃煤，是盼早日停止燃煤發電，減少碳排放量，是非常不得已的抉擇。

潘忠政說，環團為藻礁奔走多年，但近日諸多網紅、意見領袖紛紛關注，引起愈來愈多民眾注意，再加上特定團體的打擊，不同陣營的爭論，都一再增加藻礁議題的曝光度，牽引出先前動員不到的民眾。

他也解釋，原本考量預留後續作業時間，環團預設連署書收件截止日到今天，不少民眾趕在二二八前送件，可能也是單日連署數量暴增的原因。

珍愛藻礁公投工作小組表示，昨天北部雖然氣候不佳，但民眾到現場遞交連署書仍相當踴躍。根據工作小組統計，截至昨晚，回收連署書已來到23萬份，離安全目標35萬份還差約11萬份，會再全力衝刺。

潘忠政表示，特定團體在網路上製作、流傳的哏圖，有諸多錯誤，環團做的事情僅是揭露大家不了解的真相，說出政府單位未全盤說出的資訊，此開發案確有程序正當性的問題，藉由此次公投，捲動的是公民意識的提升，讓公眾參與討論、投票決定，就算最後公投未過關，仍深具意義。

中選會：公投4案要花17億

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，草船借箭的說法是想太多，政府尊重環保團體的環保理念與訴求，蘇揆也肯定年輕人關心環保、藻礁議題，三接興建是能源轉型的關鍵，但民眾對政策有疑慮，政府有必要說明立場與緣由，經濟部與中油也不斷對外解釋專業爭議，如今就是須持續對話、加強論述。

另一方面，中選會昨天表示，今年公投若以一案編列，估計選務費用約9億2700多萬元台幣，另加選務防疫經費約2.3億元，若四案全達標，總經費上看17億。

國民黨團副書記長陳玉珍抨擊，過去公投綁大選就是為節省選務經費，但前年民進黨 主導將大選與公投強制脫鉤，這筆帳是民進黨搞出來的；她質疑中選會此時宣布公投經費有反宣傳的操作手法，企圖阻擋民眾參與連署公投案意願，但公投是人民權利，國家機器不應介入杯葛。