台獨修憲案 立法院長游錫堃暗示有望敗部復活

立法院長游錫堃暗示台獨修憲案有望敗部復活。（記者蔡晉宇／攝影）

立法院新會期聚焦修憲，有媒體報導指出，推動國家正常化或涉及台灣 主權性的修憲題目，立法院長游錫堃是能不能通過的關鍵。游錫堃昨說，目前立院共有43件修憲提案，已完成一讀的有38案，剩下五案沒意外的話，也會到一讀。這席話，讓外界認為暗示台獨修憲案極有機會敗部復活。

游錫堃指出，這43案中，大家最關心的是18歲公民權，這也是他之前說，18歲公民權如果通過就有60分；由於各政黨有很多倡議、提案，但目前看起來，各政黨有共識的就只有18歲公民權。

游錫堃說，站在國會行政立場，既然四黨都有共識，他的立場就是希望讓它通過，也願意盡力跟四大黨團及其他立委，大家共同推動；先進國家已採用18歲參政權，他希望台灣能跟得上時代，讓18歲公民權能順利通過。

至於其他提案，游錫堃指出，自己沒有特別喜好，會站在中立的立場 ，若朝野有共識就積極推動；若沒有共識，也會尊重各黨意見，至於修憲委員會何時要正式成立，也要看各黨團意見。

游錫堃說，明天將召開朝野黨團協商，討論這個會期的開議日，可能的開議日會落在23日或26日，若23日開議，26日就是施政總質詢；若26日開議，施政總質詢就是3月2日，將視屆時協商情況而定。

現行修憲門檻為四分之 一立委提議，四分之三（85席）出席及出席立委四分之三決議提出憲法修正案，後經選舉人投票 複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。由於目前在立法院中沒有黨團擁有超過四分之三以上的席次，只要國民兩黨無法達成共識，修憲便無法繼續下去，變數仍多。