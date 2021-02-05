我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

蔡英文民進黨中常會下「保捷令」…罷捷總部告發違反選罷法

記者林伯驊、楊濡嘉／高雄5日電
無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日投開票，罷捷總部發言人徐尚賢（前右）等人4日到高雄地檢署按鈴控告總統蔡英文，指蔡總統兩度表示要對黃捷罷免案提出作戰模式，不應再像過去冷處理，涉及違反選罷法規定。（中央社）
無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日投開票，罷捷總部發言人徐尚賢（前右）等人4日到高雄地檢署按鈴控告總統蔡英文，指蔡總統兩度表示要對黃捷罷免案提出作戰模式，不應再像過去冷處理，涉及違反選罷法規定。（中央社）

蔡英文總統日前在民進黨中常會對於罷免高市議員黃捷案，表示「要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管」，罷捷團體痛批動用國家機器，企圖妨害罷免活動，罷捷總部發言人徐尚賢昨日下午到高雄地檢署，告發蔡英文違反選罷法第50條、56條3款。

本報系聯合報報導，選罷法50條明訂「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。」56條3款為「政黨及任何人，不得有下列情事：妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動。」

徐尚賢指出，蔡英文總統竟然兩度表示，要對黃捷罷免案提出作戰的模式，不能再像過去一樣的冷處理，痛批身為中華民國的總統，竟直接動用國家機器，企圖影響並妨害地方的罷免活動；徐解釋，蔡英文在罷免期間公開表態，就違反選罷法50條，且干預、妨害地方罷免活動也違反56條3款。

曾任高雄地檢署襄閱的律師葛光輝認為，依罷捷團體所稱，蔡英文總統應是以黨主席身分談話，並非「機關」，也非從事罷捷宣傳有關的活動，要構成違反選罷法機率難度不小。

另據台北中國時報報導，蔡英文指示「守住黃捷」後，民進黨從黨務高層、市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。以反萊豬醫師蘇偉碩表示，他對黃捷沒有個人恩怨與好惡，對黃的表現與理念也無意見，但在總統下令後一切都變調，執政黨為「保黃」，大軍壓境鳳山，陣仗大到讓他以為黃是要選總統，迫使他不得不站出來呼籲「罷免黃捷，請投同意票」。

蔡英文 民進黨 中國

上一則

黑白集／蔡英文下令…保黃捷即能保萊豬？

下一則

新聞評論／「我OK，你先打」 愚民口號遮掩疫苗無著窘境

延伸閱讀

罷捷全台都在看 藍綠委拚場 黃捷說缺乏奧援 時力志工心寒

罷捷全台都在看 藍綠委拚場 黃捷說缺乏奧援 時力志工心寒
新聞評論／罷韓變挺捷 誰才該適可而止?

新聞評論／罷韓變挺捷 誰才該適可而止?
黑白集／桃醫疫情吃緊 蔡英文只管「守住罷捷」

黑白集／桃醫疫情吃緊 蔡英文只管「守住罷捷」
說明會直球對決 罷免方轟不顧食安 黃捷談政績

說明會直球對決 罷免方轟不顧食安 黃捷談政績

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情