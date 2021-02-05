蔡英文民進黨中常會下「保捷令」…罷捷總部告發違反選罷法

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日投開票，罷捷總部發言人徐尚賢（前右）等人4日到高雄地檢署按鈴控告總統蔡英文，指蔡總統兩度表示要對黃捷罷免案提出作戰模式，不應再像過去冷處理，涉及違反選罷法規定。（中央社）

蔡英文 總統日前在民進黨 中常會對於罷免高市議員黃捷案，表示「要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管」，罷捷團體痛批動用國家機器，企圖妨害罷免活動，罷捷總部發言人徐尚賢昨日下午到高雄地檢署，告發蔡英文違反選罷法第50條、56條3款。

本報系聯合報報導，選罷法50條明訂「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。」56條3款為「政黨及任何人，不得有下列情事：妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動。」

徐尚賢指出，蔡英文總統竟然兩度表示，要對黃捷罷免案提出作戰的模式，不能再像過去一樣的冷處理，痛批身為中華民國的總統，竟直接動用國家機器，企圖影響並妨害地方的罷免活動；徐解釋，蔡英文在罷免期間公開表態，就違反選罷法50條，且干預、妨害地方罷免活動也違反56條3款。

曾任高雄地檢署襄閱的律師葛光輝認為，依罷捷團體所稱，蔡英文總統應是以黨主席身分談話，並非「機關」，也非從事罷捷宣傳有關的活動，要構成違反選罷法機率難度不小。

另據台北中國 時報報導，蔡英文指示「守住黃捷」後，民進黨從黨務高層、市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。以反萊豬醫師蘇偉碩表示，他對黃捷沒有個人恩怨與好惡，對黃的表現與理念也無意見，但在總統下令後一切都變調，執政黨為「保黃」，大軍壓境鳳山，陣仗大到讓他以為黃是要選總統，迫使他不得不站出來呼籲「罷免黃捷，請投同意票」。