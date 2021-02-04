蘇貞昌再揮大刀 多家國營事業董總「被請辭」

行政院長蘇貞昌再度「整頓」國營事業。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌再度「整頓」國營事業。繼去年3月對內宣示「政治人物不要擔任國營事業董事長」，處理多個交通部所屬官股公司之後，這次大刀揮向經濟部所屬的中小信保、台鹽董事長及農委會所屬的農業金庫總經理，這幾家董、總從去年12月開始就突然請辭或提早退休 ，雖然對外都自稱「請辭獲准」，但據了解，都是「被通知」之後才離開，皆是「被請辭」。

據指出，這一波國營事業「整頓」從去年底就開始，12月中，中小信保董事長李耀魁突然請辭獲准，令業界震驚，但李非政治人物，當時沒有引起外界注意。就在同一個月，農業金庫總經理嚴漢明也突然提早申請退休，由於嚴當時未滿65歲，也令業界認為很不尋常，甚至為嚴打抱不平。

直到本周，台鹽董事長陳啟昱宣布請辭，陳「應高層要求」離任的消息傳開，民進黨 內騷動。知情人士指出，中小信保、台鹽及農業金庫董、總離任，都是在當事人提出請辭或退休之前就開始醞釀，過程中有人透過管道爭取留任，但最後仍選擇自己離開。

知情人士說，去年3月，蘇貞昌第一波大動作更換國營及官股企業董事長，當時就傳出，被列在名單內的人共有30餘人，人數龐大。雖然蘇對外的開鍘理由是「破除酬庸」，但當時被要求離任的桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義等都是「桃園幫」，屬桃園市長鄭文燦人馬。

蘇一向被視為與鄭文燦等新潮流系人士友好，這個安排讓黨內盛傳新、蘇關係有變化。隨後，台水公司董事長魏明谷也被要求請辭，新系直接發難放砲，相關更動人事的作業才緩下來。

事隔不到一年，知情人士說，沒想到這次換成經濟部、農委會所屬國營事業也被「處理」，尤其陳啟昱曾任立委、高雄市副市長，去年又代表「湧言會（海派）」參選民進黨中執委當選，具有一定基層實力，陳的異動在派系競爭之下，可能連帶引發一連串後續效應。