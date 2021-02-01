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新聞眼／罷捷對決！綠穩氣勢 藍避自傷

記者 丘采薇、劉宛琳
罷捷即將投票，立委林昶佐（左）、許智傑（右）1月31日陪同黃捷（中）到市場發送春聯。（圖：黃捷服務處提供）
罷捷即將投票，立委林昶佐（左）、許智傑（右）1月31日陪同黃捷（中）到市場發送春聯。（圖：黃捷服務處提供）

桃園市議員王浩宇罷免案日前通過，民進黨跌破眼鏡、藍營士氣大振，高雄市議員黃捷罷免案2月6日就要投票，藍綠都不敢掉以輕心，卻各有隱憂。

國民黨希望再下一城；民進黨則刻意將此役升高為政黨對決，南部黨公職全員出動相挺，希望穩住黃捷、也穩住執政氣勢。

不同於對王浩宇罷免案刻意低調，民進黨認為黃捷民調看好，有機會一搏，採正面對決。蔡英文總統日前在民進黨中常會提醒，「黃捷這一役一定要守住」，但在蔡表態之前，黨內其實陷入兩難。不過，蔡表態後，也讓民進黨一錘定音，近日包括民進黨高雄市黨部及鳳山在地立委許智傑都全面相挺，更有黨籍民代自掏腰包幫忙發簡訊，盼助黃捷度過難關。

從歷史經驗來看，罷免案一向是「高調的人吃虧」，因為催出支持者投票的同時，也可能催出敵對一方，兩面都不討好。但民進黨盤算，黃捷民調不差，通過罷免門檻的機率不高，另個原因是「幫黃捷就等於幫自己」，藍營不斷炒作「割萊委」議題，近日也積極為「反萊豬公投」連署，高調對決也在防堵藍營再一次進攻。

藍營方面掌握的民調也指出，黃捷「被罷正當性」與「仇恨值」沒有王浩宇高，加上考量國民黨在高雄的動員能量，憂心若全力動員又罷不掉黃捷，恐怕只會自傷，因此不若罷免王浩宇案那般高調相挺。

民進黨 民調 投票

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