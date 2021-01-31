改國徽？ 政院：爭議大從長計議 江啟臣：蔡英文須表態

2004年，時任總統陳水扁曾指國民黨黨徽（下方）和國徽（上方）分不清楚。民進黨也曾推動修改政黨法，要逼國民黨改黨徽未成。（本報資料照片）

在民進黨 立委奧援下，立法院前天通過由時代力量立委邱顯智所提修改國徽決議案。行政院秘書長李孟諺說，國徽與國民黨 黨徽外型確實十分相近，可能造成混淆，但此事牽涉意識形態，恐造成不同意見者強烈爭議，目前看來是高難度問題，須從長計議，更審慎評估。

李孟諺表示，護照近日才推出新版本，新設計仍尊重原有國徽，若國徽要再改，實務面所付出的成本也都要考量，要凝聚社會共識。內政部 次長陳宗彥說，尊重立院決議，內政部會審慎研議，兩個月內提出評估報告。

前總統馬英九昨說，國徽樣式有明文規定，改國旗或國徽無意義、沒必要，不必浪費時間；國民黨主席江啟臣說，國徽是國旗一部分，修改涉及修憲，蔡英文總統應先表態同意與否，蔡是否下令民進黨團一致投票支持？

由於國徽近似國民黨黨徽，民進黨立委曾提案修政黨法，要逼國民黨改黨徽，卻遭國民黨回嗆，綠營怎不敢直接改國徽？民進黨立委陳亭妃昨說，民進黨是順從國民黨意思通過改國徽提案，請內政部研議。

馬英九昨說，國徽樣式有明文規定，改國旗或國徽毫無意義、也沒有必要，無助於國計民生，不必浪費時間；黨徽早在中華民國成立之前就有，與國徽還是有差別。國民黨立委蔣萬安說，中華民國成立使用國旗國徽已有110年，這是歷史事實。

國民黨革實院院長羅智強說，蔡總統曾說「中華民國是流亡政府」，對中華民國從頭到尾就有敵意，現在只是消滅國徽，接下來要消滅中華民國也不意外。國民黨前主席朱立倫說，綠營不要再演了，要搞台獨就明白講，不要找理由。

民進黨發言人劉康彥表示，國徽與黨徽易生混淆，社會長期以來即有修改的討論，黨團也已說明支持此案的原因，無關罷捷或反萊豬公投。