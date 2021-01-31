說明會直球對決 罷免方轟不顧食安 黃捷談政績

高雄市議員黃捷在公辦電視罷免說明會上反駁罷免理由，並陳述自己的問政成績。（圖：翻攝高雄市選委會畫面）

罷免高雄市議員黃捷的公辦電視說明會昨登場，罷免案法定領銜人劉辰芳哽咽說，食安對市民健康非常重要，但黃捷在市議會表決肉品零檢出瘦肉精時落跑。黃捷指罷捷理由啼笑皆非，罷她時並未提食安，強調這不是她一個人的戰爭，若她被罷免，鳳山將會少一席議員，用仇恨、報復的罷免手段會讓優秀民代被擊垮。

黃捷和罷捷團體今天要利用周日再次街頭較勁。黃捷有民進黨立委許智傑、無黨立委林昶佐相助，2月6日投票 ，投票前3天規畫車隊掃街。罷捷總部繼23日徒步遊行 後，今下午發起汽機車隊大遊行，預計遊行鳳山區主要道路20公里宣傳。

昨天罷免說明會，劉辰芳批黃捷在議會表決高雄市食安自治條例有關瘦肉精零檢出時，落跑未參與表決，沒有顧市民健康。她以自己罹癌、身為母親的角色訴求，不希望孩子遭病痛折磨，反對進口瘦肉精，議員應為市民食安和健康把關，但黃捷怠忽職守。她批蔡英文總統出來幫助黃捷，是幫黃捷欺負小老百姓，「我們要健康有錯嗎？」

黃捷指劉說的並不是罷免公報上的罷免理由，罷免理由指她質詢前市長韓國瑜翻白眼作秀、不關心鳳山等；她認真問政反被報復性罷免，不是健康的民主機制。她在托育、勞工、性平、交通、教育 、文化、環保議題都推動改革，市政提案182項，兩年來選民服務近2500件。

「我問心無愧」，黃捷說，罷免案岌岌可危，她被罷，鳳山就會少一席進步派的議員為民服務，類似的罷免手段會重複發生，用仇恨、報復擊垮優秀的公職人員。