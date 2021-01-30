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金流強過證詞 律師：扁案不靠黃芳彥成罪

記者王聖藜／台北30日電
新光醫院前副院長黃芳彥（左一）被證實在美舉槍自盡，他與扁家關係密切，是陳水扁任總統時醫療團隊召集人。（本報資料照片）
新光醫院前副院長黃芳彥（左一）被證實在美舉槍自盡，他與扁家關係密切，是陳水扁任總統時醫療團隊召集人。（本報資料照片）

前第一家庭御醫黃芳彥在美身亡，各界關心扁家洗錢官司是否因此受影響，前特偵組檢察官表示，不管是扁家國務機要、龍潭購地、南港展覽館、洗錢四「大」弊案，或是其他賣官案等，從來不靠黃芳彥證詞成罪，黃是否協助扁家洗錢，主要靠的是資金流向與相關事證。

扁家疑透過黃芳彥匯款177萬美金涉及洗錢，黃列證人調查，前特偵組之所以認定黃是前第一家庭洗錢案的解鈴人，認定的事證不光是海外金流，黃芳彥曾在總統府內召集洗錢會議，更有追查價值，扁案相關人士也都曾提到黃會幫忙處理扁家的金錢。

檢方當初查出扁家用來藏金的國泰世華銀行保管室，裡面最多曾擺放高達13億元(台幣，以下同)的現金，檢察官前往時還有8億元，從相關人證詞與資金紀錄，確認其中6000萬元由黃芳彥提出，購買扁家台北市信義區寶徠花園廣場的豪宅，其餘扁家請金控洗往海外。

2008年11月11日，特偵組聲押扁獲准，黃早一步赴美，外界一直判斷，黃一去不回頭的因素是扁被羈押、已罩不住司法。此外，當時國內氛圍對他竟在特偵組發動搜索他家與辦公室前提前出境，質疑聲浪大起，讓他幾度與檢察官聯繫，除指點藏放扁家珠寶的地點外，也曾討論返台說明事宜，但最後因情勢變化而滯留海外。

熟悉洗錢案件的律師指出，洗錢案件主要是金流證據，黃芳彥的證詞或許不是關鍵，但當初在黃芳彥辦公室及住家搜索查扣的裸鑽等珠寶，黃芳彥陳報的書狀說是「代夫人保管」，吳淑珍也不否認是擁有者，最後要證明的是這些珠寶是否為不法所得，或是作為洗錢之用。

至於黃芳彥是否還曾處理過扁家許多資產，因檢調目前並無其他案件，可能從此無人聞問。

黃芳彥

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