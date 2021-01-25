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觀察站／蔡英文動員反罷免 反給罷捷添柴火

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高雄市議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行。（記者劉學聖／攝影）
高雄市議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行。（記者劉學聖／攝影）

高雄市罷捷團體23日在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」遊行，在罷韓激情過後，一場地方議員的罷免遊行竟能吸引逾2000人參加，隊伍延長超過三個路口，實已預示這場罷免投票欲冷不易；然而居中添薪加柴的，並非參與並聲援這場遊行的國民黨，而是親自下達動員令的蔡英文總統，以為可以複製去年6月罷韓成功的經驗，卻未知升高藍綠對決，只會加速黃捷走向被罷免之路。

高雄市罷捷團體23日走上鳳山街頭，一路高喊「反萊豬、罷黃捷」，大遊行，遊行隊伍綿延，支持遊行的國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華說，國民黨的主張是一致的，支持萊豬的民代都是不顧人民健康的不適任民代，要讓他們下台。他的話說得簡單明瞭，也順帶推送割萊委及反萊豬公投，顯示國民黨在戰略上處於有利位置。

民進黨在桃園市議員王浩宇被罷免後，猛批國民黨動員造成政治對立，並非台灣之福，但面對下一波的割萊委行動，則苦於找不到應對之道，更別提還沒有加入民進黨的黃捷罷免案，最後還是由兼任黨主席的蔡總統定調下達動員令助黃捷度罷免難關，算是亮出了民進黨的底牌，只不過並非一張好牌，甚至可能變鬼牌，黃捷並未因此吃下定心丸，也只能乖乖收下。

黃捷有蔡英文力挺，為何仍無法心安？關鍵在於蔡英文去年下達罷韓動員令，率先啟動報復性罷免，蔡總統心知肚明，民進黨也心裡有數，所以日前王浩宇罷免投票，全黨靜悄悄，未料，冷處理的結果，王浩宇還是躲不掉被罷免的命運，黃捷罷免案緊接而來，這回蔡總統出手力挺，綠營莫不應和，但高雄人豈會忘記去年6月那場民進黨全黨動員的報復性罷免，黃捷立馬被蔡英文推到藍綠對決的最前線，焉有不戒慎恐懼之理？ 

其次，國民黨這次策略有序，先由江啟臣定錨罷韓是「報復性」 罷免，國民黨對罷王、罷捷的態度就是一貫支持人民意志的展現，巧妙結合反萊豬公投，罷免黃捷只是繼罷免王浩宇之後的下一站，割萊委亦然，目標設定反萊豬公投，有效撇開政治操作的標籤，分際拿捏還算精準，雖然動員能量不大，但沒想到蔡英文自己跳下來護捷，對藍軍而言，算是意外的收穫。

蔡總統下令挺捷，卻忽略黃捷所處之地是去年罷韓的舊戰場，在龐大的反萊豬民怨之下，突襲宣布進口萊豬的蔡總統出手挺捷， 形同親手製作完美的民怨出口，更激化藍綠對立，朝野都動員的情況下，罷捷投票不熱也難，四分之一的投票門檻顯非障礙。

最後，蔡總統忽略黃捷所處選區綠營內部的矛盾，黃捷罷免案過與不過，都牽動地方政治生態，綠營內部有不足為外人道的矛盾與衝突，王浩宇被罷免的例子殷鑒不遠，此刻黃捷已行至深水區，不只要和藍營作戰，背後也要提防綠營偷襲，蔡英文約束得了嗎？

國民黨 遊行 蔡英文

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