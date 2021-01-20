國民黨爆AIT關說5G 為搞垮華為找部會談資安

AIT發言人孟雨荷指出，AIT與台灣的窗口經常開會，討論共同關心與關切的廣泛議題。（取材自AIT官網）

前瞻三期預算通過，國家通訊傳播委員會（NCC）編列155億元台幣（約5.5億美元），準備替五大電信業者蓋5G 基地台，國民黨團質疑這是拿公帑補助圖利電信商，更指控美國在台協會（AIT）介入關說。資深國民黨立委透露，有部會首長私下證實，AIT常和各部會開會討論資安 ，NCC主委陳耀祥也參加過好幾次。

國民黨立委質疑，AIT為了要把華為5G搞垮，和台灣 部會首長開會，公然介入台灣資安管理，台灣民眾的個資是不是全部被AIT掌握？如果不是部會首長私下告知，還不知道原來AIT介入這麼深。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）僅回應，與台灣的窗口經常開會討論共同關心與關切的廣泛議題，包括5G安全的重要性等。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，美國推行「乾淨網路」（Clean Network）計畫，全球很多電信公司參與，但他不知道AIT與部會首長開會討論資安的事情。

立法院長游錫堃上周在朝野協商前瞻三期預算時脫口而出，「當華為取得領先地位後，AIT有來找過我」。游錫堃後來解釋，AIT與他碰面是關心立法院數位發展，他講得太過簡化，引起誤會很抱歉。

但游也進一步表示，華為在全球布建5G網路最進步、專利最多，因此美國不但將中國視為競爭對手，且對中國發展5G深感疑慮，也要求其他國家配合不要再用華為。

資深藍營立委爆料，蔡政府部會首長近日前來拜會請託預算時，私下透露AIT會跟各部會一起開資安會議討論，陳耀祥也去參加過好幾次，「AIT是以什麼身分可以跟行政院的部會開會？AIT難道是國安會嗎？為什麼要與部會討論資安？」