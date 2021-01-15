藍反萊豬皮卡車被盯 綠委高嘉瑜：豬標章該貼陳吉仲頭上

國民黨反萊豬皮卡才剛推出，公路總局即要求申請改裝驗車，國民黨批評是另類「查水表」。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 拚反萊豬公投 ，將由前總統馬英九、黨主席江啟臣帶隊搭乘反萊豬皮卡繞行新竹市，反萊豬皮卡才剛推出，公路總局即要求申請改裝驗車，國民黨批評根本是另類「查水表」。民進黨立委高嘉瑜也砲轟農委會，把標章管理責任推給商家，台灣 豬標章應該貼在主委陳吉仲頭上

本報系聯合報報導，國民黨昨天推出反萊豬皮卡車，由於前面裝有豬鼻子與豬耳朵，被交通部公路總局盯上，強調車輛依法不得改裝、顏色異動需事前申請，若被檢舉就會召回臨檢。

監理所則表示，該輛車原本是銀色，如今異動成粉紅色，經查沒有申請，已違反道路交通處理管理條例，若有民眾檢舉，將要求改正。至於加裝豬鼻子、豬耳朵，屬於非法改裝，只要開上路，最高可開罰1800台幣(約64美元)，但沒上路就不涉及違法，不會開罰。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，耳朵與鼻子造型是停放展示時才會裝設，上路行駛時會拆下來，顏色更改則已展開申請程序。有心人士搞小動作放話干擾公投，樣子很難看。

台灣豬標章開放半個月仍一團亂象，高嘉瑜在臉書貼出在經濟委員會的質詢，指商家如何用？民眾如何辨識？農委會的政策反覆，還把標章管理責任推給商家；她並且在立院指出，台灣豬標章應該貼在農委會主委陳吉仲頭上。

昨也有媒體接獲民眾檢具Line對話截圖爆料，指台灣豬標章亂象起因於農委會官員降低申請門檻，把同意切結書的百分之百改為多數，以達成陳吉仲宣稱12萬個店家申請件數的目標。對此，國民黨批評，這就是蔡政府好大喜功，迫使下屬為了逢迎上意，調整申請標準，讓標章失去公信力。