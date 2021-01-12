黑白集／陽交大到北榮 高層都要插手

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

陽明、交通兩大學合併，首任校長遴選，毫無意外由學界猜測「上面要的那個人」出線；無獨有偶，延宕多時的台北榮總院長也在行政院長蘇貞昌「親自面談」後，殺出黑馬人選。府院高層的手，還伸得真遠，連這種人事都要管。

陽明、交通兩校聲譽卓著，各有專精，合併固可有多元發展之益，但過程中，各種產官學利益分配的質疑甚囂塵上，因而屢遭外界批評。從這次「」校長的遴選看，顯然未能釐清外界猜疑。

其一，校長遴選委員名單，又出現與台大校長遴選時同樣的爭議人物。其二，遴選出線的林奇宏，與竭力推動併校卻因爭議過大，而不便參選的原陽明大學校長郭旭崧關係密切，亦非偶然。

除了陽交大校長遴選，還有北榮「誰來當院長」風波。北榮院長自去年7月即懸缺，遲遲未補並不是找不到人，而是相關人選「各有靠山」；一方和「府方」關係良好，一方和「重量級民進黨 立委」有親戚關係。正因相持不下，才發生「代理院長代到退休 」的現象。

榮總院長為何需要閣揆欽點？這就是民進黨的獨享風格，不管怎麼喬，反正必須是自己人才行。什麼尊重專業、大學自主都是其次。從陽交大到北榮，總看到這樣的斧鑿痕跡。