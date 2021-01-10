國民黨中央黨部空間調整 風水魚池擬填平為植栽牆

國民黨八德大樓中央黨部空間調整工程展開，近年來屢傳風水爭議的B1魚池未來將填平，改為植栽牆，周邊更將變身為咖啡座休憩空間。(記者周志豪／攝影)

國民黨 八德大樓中央黨部空間調整工程展開，周五晚間起位於4樓、未來指揮總部的黨主席與秘書長辦公室隔間工程啟動。黨務高層更規畫，近年來屢傳風水爭議的B1魚池未來將填平，改為植栽牆，周邊更將變身為咖啡 座休憩空間。

黨務人士表示，目前正在尋覓魚池中的魚隻出處，並尋覓植栽採購廠商；只要確定魚隻有新安置地點，就會把魚移地飼養，之後就會放乾魚池水、填平魚池，改造為階梯型植栽牆花台，並搭配改變空間設備配置，包含移入咖啡座等設施。

黨務人士說，八德大樓B1後院因魚池存在，不僅地面上經常有青苔，過去B2地下室甚至因魚池底滲水而漏水，魚池填平後，可一勞永逸解決環境問題與大樓結構隱憂，但相關修繕構想，仍要八德大樓物業主中投公司應允。

不過有知情人士透露，黨務高層日前確認空間調整過程，曾由風水專家陪同巡視大樓新空間規畫，之後就傳有意填平魚池的構想；但魚池是早期大樓設計時風水設施之一，雖屢傳風水爭議，但歷任主席都沒改，現在卻要弄掉，恐造成大變動。

此外該知情人士也提到，目前三樓的黨主席辦公室與黨秘書長辦公室未來將往上搬一層至黨史館兩側，黨務高層帶風水專家巡視後，卻決定將四樓面對電梯出口左側青龍位給秘書長使用，右側白虎位留給主席，與現在三樓位置東西對調。

該知情人士說，在風水上所謂的青龍位屬於「大邊、龍邊」，一般都是給當家主使用，目前黨部三樓辦公室規劃就符合「左高右低」這個風水設計，有助於黨務推廣，未來卻是「主客易位」，若以風水來看，未來黨務運作恐將有紛爭。

但黨務人士解釋，不清楚相關風水考量，主席與秘書長辦公室搬至八德大樓四樓後，主席辦公室之所以由東側改至西側，是因為東側空間較大，西側空間較小。

國民黨2018年中推動中央黨部大樓空間調整時，一併整修B1後院水池，將原生長其中的烏龜送養，改養131隻錦鯉、龍鯉與鱘龍魚等象徵「龍位」祥魚，並將水池打水活流讓黨「重啟活水」，傳為助當家主進取大位。

2019年5、6月間又陸續在該水池中放養9尾龍魚，以求取吉祥如意之意，也傳是要為黨重塑帝王之氣，風水池養風水魚。但當年7月提高雄市前市長韓國瑜 參選總統當天下午，就有龍魚跳池死亡，被解讀是壞兆頭。