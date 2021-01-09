觀察站／台鐵負評不少 還砸錢宣傳！

台鐵局長張政源（右）退休前，台鐵花800多萬出版的宣傳套書，決標金額是交通部林佳龍（左）部長任內出版《交通彩繪家》的26倍，引發不少質疑。（本報資料照片）

政府部會出書記載事件無可厚非，但台鐵局近來出版《一張通往改變的車票》專書，一套四本耗資台幣884萬元，其中一本封面是這樣寫的：「時任交通部次長張政源臨危當責，降調台鐵局解決危機。」員工直言，有閒砸大錢宣傳政績，不如顧好安全，才是最重要的。

套書中的一本「象龜學跳舞」中還提到，「台鐵近年來面臨無數次逆境與危機，但張政源局長上任之後，展現帶領團隊正面迎戰、解決問題，先安內凝聚共識，再攘外與社會大眾溝通，突破過去既定的包袱與框架」，詳載二年事件。

但無論台鐵美學或公安 誤點，台鐵改革都才剛起頭，只因局長將退休 ，就急著出書造神，顯然是趕在卸任留下功勛簿。也難怪有員工質疑，出版時機敏感，有假公濟私之虞，現階段台鐵負面新聞仍多，不如先把基礎打好、改革做好。

張政源曾任台南市交通局長與副市長，與時任台南市長的副總統賴清德 共事逾八年，是賴清德「台南幫」大將。2017年賴清德接任閣揆時，張曾傳出掌交通部，最後擦身而過，直到2018年7月，交通部政次出缺，張才順勢出任。

2018年10月因普悠瑪翻車事故，台鐵局前局長鹿潔身下台，賴清德將改革台鐵的重責大任交付給張政源，當時各界認為，這安排是以退為進，風波過後可望直攻部長大位，未料賴後來因民進黨九合一大選慘敗請辭閣揆。

這兩年，張政源在台鐵局力推美學，靠曾操盤農委會網路行銷的春露行銷公司，拉抬網路聲量，但負評不少，台鐵內部也反彈，但張政源依然故我。張政源本月15日退休，卻以公帑出書頌己，被認為想藉此作為卸任後下一步的「履歷」。