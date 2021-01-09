退休前夕…台鐵局長砸884萬公帑出書

台鐵《一張通往改變的車票》專書一套共四本。（圖：讀者提供）

台鐵局長張政源即將在本月15日退休 ，台鐵近期卻出版新書《一張通往改變的車票》，專書一套四冊，耗資884萬（台幣，下同，約31.5萬美元），其中「象龜學跳舞」一冊，描述張政源帶領團隊功績，但無論台鐵美學或最關鍵的公安 誤點，改革都才剛起頭，趕在退休前夕立傳，引發台鐵內部非議。

對此張政源表示，出書是交通部要求各單位將階段成果整理成冊，各單位都是照這方向去做。不過交通部直言，對決標金額「感到困惑」，若屬合理，希望台鐵對外說明清楚。

台鐵局的新書近期在台灣 各地舉辦發表會，該套專書共有四本，分別是談台鐵美學的「解構鐵道美學」，講述企業經營的「象龜學跳舞」，以及「台鐵風華百年一瞬」、「軌道經濟未來式」，四本書在有關台鐵美學、企業經營等內容，多次提到是張政源領導所做出的改革。

不過本報系聯合報調查指出，台鐵去年8月17日公告招標「2020台鐵專書出版委託專業服務」，決標金額884萬1000元，換算下來，平均發行一冊成本就要221萬元。對比部長林佳龍任內出了一本《交通彩繪家》，講述他帶領交通部做人本交通和創新施政，決標金額32萬元，台鐵專書貴了逾26倍。

此外，台鐵前局長周永暉任內，也曾出版七本書籍，決標金額也大多在40幾萬元至300多萬元間。知情人士表示，當初就是單純整理資料，每本書籍委託不同單位製作，「不像現在搞大行銷，主要就是記錄台鐵成長」。

張政源說，出書籌備一段時間，就是把這段時間大家努力，包含美學、台鐵便當走出車站、團體協約簽訂等翔實記錄，希望讓員工知道，也讓大家知道，台鐵這兩年做了很多改善。

交通部說，希望台鐵說明整筆經費利用，包含出版品銷售所得怎麼回到台鐵、販售通路等，應跟大眾清楚說明。

台鐵說，決標總經費884萬元，其中企畫設計及印刷費為713萬，為增加銷售，另編列三場次新書發表系列活動91萬元及銷售推廣費用80萬元。

不過根據台鐵規畫，四本專書將各印製3000本，每本定價500元。換算下來，全部售罄，收入也僅有600萬元，相較於884萬元的決標金額，仍舊「入不敷出」。