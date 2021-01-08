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吳怡農參選民進黨北市主委 顏聖冠退選

記者楊正海／台北8日電
民進黨新境界基金會副執行長吳怡農（中）7日登記參選民進黨台北市黨部主委，對於是否可能參選台北市長，吳怡農並未鬆口。(記者胡經周／攝影)
民進黨新境界基金會副執行長吳怡農（中）7日登記參選民進黨台北市黨部主委，對於是否可能參選台北市長，吳怡農並未鬆口。(記者胡經周／攝影)

民進黨台北市黨部主委31日將改選，今天5點截止登記，新境界智庫副執行長吳怡農昨天上午前往登記參選後，日前已經領表登記參選的前台北市議員顏聖冠今宣布，為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後的紛爭，決定撤回這次民進黨台北市黨部主委選舉登記。

另外，日前表態將在今天決定是否參選的市議員阮昭雄也宣布，只要有利於黨的團結，「成功不必在我」，樂見多元背景的人投入黨務，未投入初選。

顏聖冠說，一開始她決定登記參選市黨部主委，純粹是因為遲遲無人表態參選，目的也是為了解決台北市黨部主委懸缺的僵局，希望利用自己充分的資歷和經驗，為民進黨台北市黨部找出新的方向。

顏聖冠說，她也曾經是熱血的年輕人，接下前輩的棒子承先啟後，傳承民主香火。但在目前，已經有優秀的年輕人願意承擔台北市黨部主委的職位，願意讓有心的年輕人擔起重擔，將機會讓給有心的年輕人來承擔。

為了讓台北市黨部主委懸缺的紛擾早日結束，並讓選舉機器能夠早點就定位，決定撤回台北市黨部主委的登記。在這段走訪基層黨員期間，許多黨員先進直接給我的鼓勵以及提點，點點滴滴我銘記在心。

阮昭雄說，台北市黨部主委登記今天截止，看到吳怡農對於黨務革新都提出具體論述，他要表達高度肯定，期待未來民進黨能走向創新，更加團結。這場主委選舉備受矚目，其中他最在乎的是民進黨的團結，只要有利於黨的團結，成功不必在我，樂見多元背景的人投入黨務。今日優秀的年輕人願意承擔，相信能為民進黨注入活水。

前台北市議員顏聖冠。(記者楊正海／攝影)
前台北市議員顏聖冠。(記者楊正海／攝影)

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