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新聞眼／作哏圖發子彈 哪門子謙卑溝通？

記者賴于榛、林河名
行政院小編製作的圖卡、哏圖引發爭議，圖為行政院長蘇貞昌2019年2月在臉書貼出「行政院小編團隊」照片。 （取材自臉書）
行政院小編製作的圖卡、哏圖引發爭議，圖為行政院長蘇貞昌2019年2月在臉書貼出「行政院小編團隊」照片。 （取材自臉書）

蘇內閣去年深陷哏圖風波，政府宣傳政策無可厚非，但從已被揭露的製作哏圖攻擊在野黨，到如今又有前政府小編爆料「圖卡要拉高情緒值、表達憤怒」，以及政府單位內部「一次製作政黨用與政府用的版本圖卡」，在在都凸顯掌握國家機器的執政黨，以流於意識形態的手法操弄網路，絕非網路民主時代該有的作為，更不是蔡英文總統所標榜的「謙卑溝通」。

政府利用網路做政策文宣，本是與時俱進、接地氣的展現，但網路可以載舟也可以覆舟。行政院去年被抓包製作攻擊性網路文宣，原因是遭外界質疑疫情期間沒有召開院級會議，以及萊豬議題遭在野杯葛等，這些都是可受公評之事，行政院大可向大眾闡明理由；政府部門卻主動創造出另外的「人設（人物設定）」，透過圖卡醜化及網路散播，提供子彈給執政黨立委或同溫層側翼。

被抓包的哏圖之一，質疑國民黨霸占議場杯葛萊豬，大字卻寫著：「限期國民黨歌友專案，大家不要錯過，包場一天960萬，好歌大家唱。」明顯只有提升憤怒值、攻擊在野黨，失去政府製作圖卡還原真實及政策說明功能。

這種濫用圖卡與網路情況，經「前政府小編」爆料來看，已非偶然為之，甚至已成常態。政務委員唐鳳一句「這個確實是真的」，固然其辦公室事後解為「沒有在講特定時間與個案」，仍讓外界有了此地無銀三百兩的聯想。

唐鳳也認為不該把非公開資訊洩漏給側翼製圖，且依標準作業程序，不論是政策說明或懶人包，成品都要經公文流程核定，黨政分際應該清楚。執政黨若要甩開「小編治國」、「哏圖損人」惡名，就不該繼續「假科技資訊之名，為特定政黨服務」，才不會被譏「用科技人外衣，包裝政治人性格」。否則，國家機器如此惡意操作，反會激出更多人民的憤怒。

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