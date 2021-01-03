萊豬登台…羊肉攤也掛台豬標章 就怕消費者不上門

政府開放萊豬進口，連知名的羊肉攤都擔心被波及，也掛上台灣豬標章。（記者周宗禎／攝影）

為了證明只賣台灣 豬，不少基層攤販像貼春聯般，把農委會、經濟部、市政府、網路下載的各種標章、標示、貼紙「貼好貼滿」，加上屠宰證明、國產豬肉溯源，一家攤商可掛滿五、六張「台灣豬」標章，有羊肉攤也掛上「台灣豬標章」，因為兼賣肉燥飯；還有業者乾脆自畫台灣豬標章，就怕消費者不上門。

有攤商抱怨，政府不肯標示含萊克多巴胺的美豬，即使掛了五花八門的標章，有些消費者仍然不相信。有肉攤乾脆拿出當天向肉品市場買豬的收據，或出示當天購買的「肉品來源證明」，清楚記載向哪個縣市的肉品市場買豬，還有屠宰購買時間、政府官辦肉品市場簽章，就為了讓民眾放心。

然而消費者對萊豬的疑慮，仍明顯影響了傳統市場的肉品買氣，尤其有賣香腸、臘肉攤販說，現在坊間到處傳「美國 毒豬肉不能吃」，生意肯定比以前差、只是差多差少而已，因為政府不肯註明哪些肉是含萊克多巴胺，「生意變差，都是賊仔政府害的」。

來源：聯合影音網

買菜的施姓家庭主婦說，一般人根本沒有能力分辨到底是本土豬還是進口「萊豬」，因為政府不標示有沒有含萊克多巴胺；劉姓家長則說，「以前政府都說瘦肉精是毒藥、吃了會死人，連我讀國小的小朋友放學回家都這樣子告訴我，現在的瘦肉精政府又說可以吃，誰會放心？」

雲林縣長張麗善說，雲林聯合全縣400多家養豬、屠宰、加工場及大賣場，組成「台灣豬零檢出聯盟」，製作「零瘦肉精商店」標章，以防萊豬混充；一旦貼有聯盟標章店家豬肉被檢出含萊劑，即可依違反標章法令開罰。高雄家樂福在生鮮區設「非萊」專區，或「不含萊克多巴胺專區」，供消費者識別。

高市農業局表示，目前全國台灣豬標章有衛福部及農委會兩大系統，圖案相仿，前者元旦起要求強制張貼，需清楚標示產地，後者是自主申請。高市養豬協會表示，中華民國養豬協會近期可能會統合標章。