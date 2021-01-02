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扯前朝承諾開放萊豬 馬辦嗆胡說：蔡總統信口開河

記者周志豪／台北2日電
蔡英文總統元旦發表談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統元旦發表談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。(記者林澔一／攝影)

在民進黨強勢主導下，元旦起含萊克多巴胺美豬開放進口引發反彈，蔡英文總統在昨天元旦文告解釋是因過去政府做出開放承諾卻無法落實，再甩鍋給馬政府。前總統馬英九辦公室今上午發新聞稿回擊，蔡身為國家元首豈可信口開河、隨意胡說？

馬辦表示，馬政府從未承諾開放美國萊豬進口，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬英九無論在擔任總統前、後也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來？

馬辦質疑，為何過去總統都能擋下萊豬，蔡政府卻主動投降，犧牲民眾健康？蔡政府根本不是在解決難題，而是在製造問題，請蔡總統不要把自己製造的問題，推給前朝，藉此迴避民眾質疑。

馬辦指出，馬政府任內僅開放30月齡以下美國幼牛進口，且堅持「牛豬分離」、「排除內臟」原則，將健康風險降至最低；反觀蔡政府不僅開放全牛齡美牛進口，還開放萊豬，且未排除萊劑殘留風險高的內臟，罔顧國人健康，當然引起反對。

馬辦重申，「全球有161國、超過八成國家禁用萊劑，包括中國大陸、歐盟與俄羅斯都拒絕萊豬；萊豬在國際上受阻、不得來台是美國政府難題，而非我國難題；美國想賣萊豬要來拜託我國，而非由我國卑躬屈膝去求美國進口。」

馬辦表示，蔡總統開放萊豬政策事前草率決策、事後推卸責任，應向全國民眾公開道歉，然後向美方表明「歡迎美豬、反對萊豬」嚴正立場，如此同樣是開放市場，但不必犧牲人民健康，才能獲得民眾諒解。

馬辦認為，如果蔡總統還是像現在一樣，對開放萊豬政策始末不誠懇，又一再卸責，只會激起民眾更大怒火。

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