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地方訂萊劑零檢出條例無效 桃市議長譴責：不排除釋憲

記者張裕珍／桃園31日電
桃園市議長邱奕勝日前曾率黨團議員開記者會，表達反萊豬立場。(本報資料照片)
桃園市議長邱奕勝日前曾率黨團議員開記者會，表達反萊豬立場。(本報資料照片)

行政院今天下午宣布，地方食安自治條例若訂有「乙型受體素一律不得檢出」規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，明年元旦起無效。桃園市食安自治條例本就規定豬肉不得檢出乙型受體素形同作廢，連新增修訂牛、雞也不得檢出也將不予核定，國民黨籍議長邱奕勝聞訊直言，行政院不尊重地方自治精神，議員代表民意將強力譴責。

邱奕勝說，議會代表地方的民意，若行政院不同意地方通過的條例，就是不尊重地方鄉親，他給予譴責，相信其他議員也不會認同，目前國民黨也在發動反萊豬的公投訴諸民意，正在積極串連鄉親連署，希望用公投方式，讓中央知道地方反萊豬的心聲。

邱奕勝先前曾率黨團議員開記者會，提及若桃園市政府不遵守桃市食安自治條例現行要求零檢出，將對衛生局局長王文彥提出不適任，由於行政院直接宣布零檢出規範無效，邱坦言確實無法據此提不適任，但會研議其他做法，不排除比照嘉義聲請釋憲。

主導修正桃園市食安自治條例的國民黨籍議員舒翠玲也說，桃園市議會開全國第一槍三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類不得檢出乙型受體素，違者最高罰10萬元台幣，行政院下午的說法形同沒收，「實在太誇張離譜！」

舒翠玲認為，市議會依據地方制度法訂定自治條例，中央為何可片面認定地方牴觸憲法而作廢，她要表達嚴正抗議，並舉例就像殺人犯法，地方訂定拿刀殺人犯法，中央卻反過來說拿刀殺人不犯法，「哪有這樣的事情？」行政院不能違反地方自治精神。

舒翠玲也提及，桃園市自助選物販賣事業管理自治條例規定校園周邊50公尺不得有設置娃娃機台，地方本就有權責訂定更加嚴格的法規，「為何以前不說我們牴觸上級法律」，行政院今天的說法毫無道理，碰到食安就轉彎，地方完全不能接受。

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