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萊豬爭議說真話？畜產會執行長遭拔官

記者彭宣雅／台北31日電

萊豬明天開放進口，農委會雖力推「台灣豬標章」、坊間卻出現各式豬貼章，引爆標章之亂。值此之時，農委會卻火速撤換中央畜產會執行長王忠恕，人事公文12月16日生效，王忠恕應於1月15日歸建農委會、調任非主管職；王忠恕上任僅半年，成為任期最短的畜產會執行長。

王忠恕被拔官的消息在農委會悶傳近半個月，昨消息曝光後，王忠恕僅低調表示，現階段他不適合說什麼。媒體昨追問王忠恕遭拔官一事，陳吉仲昨天面無表情、快速離去。

王忠恕原為農委會畜牧處副處長，今年中旬，農委會前主委林聰賢回鍋擔任中央畜產會董事長，王忠恕則在今年7月16日借調為畜產會執行長。

據指出，王忠恕原本借調畜產會兩年，最後僅做半年就被拔官；農委會內部盛傳最主要原因，就是「王忠恕對外發言常與陳吉仲不同調」。

對於台灣豬標章申請，被問到是否一定要「100%」台灣豬？王忠恕當時表示，店家可能會用到少量進口豬肉，因此業者有顧慮，「主原料一定要用」，「百分百不容易查核，也讓店家困擾」。

不過，王忠恕的說法一度傳出讓農委會高層「氣噗噗」，質疑發言與陳吉仲不一致。但事後證實，香腸的腸衣確實為進口產品，並非100%都是國產肉。

近期則爆出有知名店家混用進口豬肉，卻張貼台灣豬標章。儘管陳吉仲表示，可以用標示不實來開罰；但王忠恕說，台灣豬識別標章是一個計畫，並沒有法源依據開罰，最多只能要求業者拿掉，被外界視為「再度打臉陳吉仲」。

中央畜產會執行長王忠恕。(本報資料照片)
中央畜產會執行長王忠恕。(本報資料照片)

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