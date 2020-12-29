新聞評論／綠委拋出的紅色血滴子

民進黨立委范雲 。（本報資料照片）

民進黨立委范雲最近質詢，對一家民間資料庫「華藝」窮追猛打，稱該公司「配合中國 審查」，資料庫中「國立」字樣被刪，有關「天安門事件」文章全被剔除，「全國」一律改為「台灣 」，台灣認同被消失，質疑該公司有中資。兩天後教育部公布調查結果，指華藝有違反《兩岸人民關係條例》之嫌，將傳喚說明。綠營立委出手修理、教育部配合演出，嚇得華藝趕緊停止所有「國立」大學的授權，公司將面臨經營危機。

華藝公司所做的資料庫，其實就是英文學術資料庫的中文模式。例如總部設於紐約的JSTOR掃描許多英文期刊論文，做成PDF唯讀檔，然後詢問學術機構要不要簽約。如果某大學簽了約，該校師生即可免費下載文章，省下跑圖書館的麻煩；大學則付費給JSTOR公司，支應掃描及人事支出，若有剩餘則成為公司利潤。華藝依樣畫葫蘆的操作，為何在台灣會產生爭議呢？

原因在，英文圖書期刊電子化巿場早已被西方企業瓜分，華藝只能走繁簡體中文電子資料庫路線，以兩岸文史、社會學科研究為主；但一碰到兩岸政治的敏感神經，就招來麻煩。華藝掃描的是台灣出版品的「唯讀檔」，對岸自然無法修改；對岸於是在搜尋索引動手腳，先刪除六四、天安門有關的敏感文章，然後，再就其餘文章在目錄欄修改標題、作者服務機關的敏感文字，例如國立成功大學刪除「國立」二字。范雲控訴華藝「配合中國做文章審查」，緣由在此，但這樣的指控有道理嗎？

第一，中共 進行網路審查已非新聞，六四、天安門早就是敏感關鍵字，搜尋不但不會跳出結果，還可能被往上呈報，甚至停止網址連線。中共如此綿密的監控，范雲期待它會對華藝資料庫網開一面嗎？華藝資料庫的敏感文章被阻，分明是中共作祟，怎能把帳算到台灣廠商頭上？

第二，中共長期在全球壓制含有中華民國主權意涵的名詞，諸如國立、國防部等詞皆不准出現，每年爭議不下數百起。我外交體系傾洪荒之力奮戰，往往敗多勝少；范雲難道期望一家未上市、未上櫃的小公司能單點突破中共封鎖？而立委和教育部合力對它扣上紅帽，公平嗎？

第三，華藝的資料庫在全球許多國家都有連結，除在中國大陸會出現目錄刪改，在其他國家上網出現的都是完整資訊，目錄也沒有修改。亦即，中共所做的刪改，只對其「境內上網」有效。中共政權在其境內從未承認過中華民國，難道范雲認為對岸會給華藝特權，在中國境內對它「放棄管制」？中共未給華藝特權，就說華藝「配合中國」，合理嗎？

第四，華藝全球網站的期刊文章近61萬篇，被對岸完全封鎖的僅約5萬篇；因此，仍有56萬篇完整呈現台灣作者的觀點與批判的文章能被十幾億中國人讀到。台灣最大的價值是自由民主，學者的多元觀點被對岸人民看到，對台灣有什麼損失？范雲若認為只要有一篇文章遭刪改，台灣就不准所有文章被看到，難道要這樣瘋狂才叫「愛台」？

第五，范雲稱學術資料庫必須「公共化」，但往公共化邁進，並不表示要先把已存在的私人公司抹紅、掐死，再由政府接手。華藝成立已20年，其董監事及其持股狀況都可在經濟部查閱；范雲絲毫未查，就直接指控「懷疑是中資」。立委在國會公開抹紅一家台灣人的小公司，隨手一拋就是紅色血滴子，這是多麼囂張的氣焰。

范雲的質詢見樹不見林，以愛台之名戕害有益的交流，何其可悲！