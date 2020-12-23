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蘇偉碩：以前痛罵馬英九 也沒被查水表

記者劉宛琳／台北23日電
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩說自己以前和民進黨一起反萊牛，把前總統馬英九罵到狗血淋頭，也從沒被查過水表，現在民進黨執政竟對他趕盡殺絕。（本報資料照片）
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩說自己以前和民進黨一起反萊牛，把前總統馬英九罵到狗血淋頭，也從沒被查過水表，現在民進黨執政竟對他趕盡殺絕。（本報資料照片）

榮總前醫師蘇偉碩因反萊劑言論遭到蔡政府「查水表」，國民黨文傳會副主委黃子哲昨與蘇同台，他表示，蘇偉碩跟他說，自己以前和民進黨一起反萊牛，把前總統馬英九罵到狗血淋頭，也從沒被查過水表，現在民進黨執政竟反過來要開放萊豬，他一樣反對，卻要對他提告，趕盡殺絕。

黃子哲說，他聽完蘇說藍綠態度差異後自嘲的說，還好國民黨當時有留下活口，「才讓蘇醫師現在可以繼續發聲」。黃感嘆，為了開放萊豬，民進黨政府已經殺紅了眼，用國家機器打壓異己，箝制言論自由，蘇醫師只不過是繼中天新聞被關台後，另一個綠色威權復辟的犧牲者。

黃子哲表示，衛福部長陳時中說是他決定要告發蘇偉碩，後來又說若蘇能以正視聽，不排除撤告。但事實上，蘇偉碩在衛福部告發前，早已針對萊劑比搖頭丸毒250倍的說法，修正為0.25倍。11月24日在蘇的臉書中看得到，11月30日蘇接受風傳媒訪問時，也公開澄清過。

黃子哲說，況且蘇偉碩並非故意造假，而是他所提出數據來源的論文，其引用別人的資料時誤植濃度，才間接導致數字失真。換言之，綠營人士指控蘇偉碩是被告發後，心生畏懼才改口的說法，才是真正的謠言。

黃子哲說，更驚人的是，蘇偉碩說，在這次高雄市警局三民二分局正式通知他到案說明前，就已經先有刑警打電話，甚至是直接去他家找上門，不知是為了什麼案件，要他以證人身分說明，所幸當時他不在家，才逃過一劫。顯見民進黨政府查水表，已到了喪心病狂的程度。

「蘇偉碩醫師是反瘦肉精的老司機，一路走來，始終如一」。黃子哲對蘇說，過去馬政府並非完全沒有可檢討之處，確實在2012年做了讓步，開放萊劑美牛，但至少迄今都守住牛豬分離、禁止內臟進口等的原則與立場。

黃子哲諷刺，反觀蔡英文總統在8月28日突襲宣布萊豬開放政策，即便在高達六、七成以上民意的反對下，迄今仍執意要硬闖。民進黨政府除了是「黑箱作業、藐視民意、踐踏豬農、罔顧食安」外，如今要再加上「嚴查水表」，而未來民怨的「爆表」，就等著反噬民進黨。

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