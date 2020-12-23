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近20萬連署難擋萊豬？民進黨團透露「朕意已決」

記者陳宛茜、劉宛琳／台北23日電
國民黨立委賴士葆（圖）22日質詢萊豬議題時，認為行政院長蘇貞昌在反質詢，連續拍桌三次，要求蘇安靜；蘇貞昌不甘示弱，也連續拍桌三次並回嗆：「講不清楚，用拍桌的沒有用，有點修養。」（記者余承翰／攝影）
國民黨立委賴士葆（圖）22日質詢萊豬議題時，認為行政院長蘇貞昌在反質詢，連續拍桌三次，要求蘇安靜；蘇貞昌不甘示弱，也連續拍桌三次並回嗆：「講不清楚，用拍桌的沒有用，有點修養。」（記者余承翰／攝影）

明年元旦開放美國萊豬進入倒數，立法院明天將表決開放萊豬進口行政命令。消基會昨公布拒萊豬連署最新數字共19萬6830人，呼籲政府懸崖勒馬。

消基會在記者會提出四大要求：請政府尊重近20萬人的民意，以不進萊豬為目標；在即將進口的所有牛、豬等肉品，務必提供消費者「知情」與「選擇」的權益；落實「標示萊劑」，而萊劑標示方式應不擾民，採「有則標示；無則免標」，消費者可據以作為選購參考；此外，為達監控市場的信度，食藥署應交付公正第三方單位相關的檢驗把關工作，以落實保障消費者健康。

國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議，表達反萊豬民意。國民黨立院黨團今晚在立法院群賢樓前發起「守護食安之夜」；明天院會表決，則啟動「全民繞行立法院」。

消基會透露，上周拜會立院朝野黨團，民進黨團代表表示進口萊豬政策，是陳水扁、馬英九總統任內承諾美國處理但處理不來的政策，民進黨政府背負承諾，也願意付出政治代價。「多數民意反對時，政府可以不尊重民意嗎？」消基會董事長黃怡騰質疑，蔡政府不是號稱「最會溝通的政府」？民進黨堅持站在民意的對立面，消基會感到遺憾。

消基會表示，10月20日發起「拒吃萊克多巴胺美豬」網路連署，短短兩個月，連署人數快速累積近20萬。消基會秘書長徐則鈺表示，消基會始終堅持反含萊劑肉品進口的立場，不只反萊豬，過去也反萊牛。

據指出，連署期間，消基會共聯繫23家業者，但只有台灣農畜產工業有限公司率先表態支持連署，其餘業者或以涉及政治，或以避免不必要干擾，表示不便參予連署。其中有七家業者表示不會使用萊豬，但需謹守低調不公開原則。

消基會16日派代表團，帶近20萬人拒吃萊克多巴胺的連署成果，拜會立法院朝野黨團與無黨籍立委高金素梅。黃怡騰說，各黨團都簽下「反萊豬」連署書，僅民進黨團不願參與。他透露，雙方經45分鐘交鋒，民進黨團代表透露「朕意已決」、就是要進口；消基會問「不怕民意反撲嗎」，民進黨代表表示「願承擔」。

國民黨立委賴士葆22日質詢萊豬議題時，認為行政院長蘇貞昌在反質詢，連續拍桌三次，...
國民黨立委賴士葆22日質詢萊豬議題時，認為行政院長蘇貞昌在反質詢，連續拍桌三次，要求蘇安靜；蘇貞昌（圖）不甘示弱，也連續拍桌三次並回嗆：「講不清楚，用拍桌的沒有用，有點修養。」（記者余承翰／攝影）

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