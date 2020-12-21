我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

蘇偉碩認誤植「萊劑毒性」數據 食藥署未鬆口撤告

台灣新聞組／台北21日電
反萊豬的醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會（AIT），邀請AIT台北處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險，進行台美民間科學對話。蘇偉碩將贈送「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」的書法。（記者陳玫伶／攝影）
反萊豬的醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會（AIT），邀請AIT台北處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險，進行台美民間科學對話。蘇偉碩將贈送「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」的書法。（記者陳玫伶／攝影）

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害言論，被衛福部告發違反食安法，警方原通知他25日到案說明，後改報請高雄地檢署指揮，取消原通知；蘇已證實接到警方通知，傳喚時間以檢方通知為主，「檢方何時傳，我都會配合，坦蕩蕩去說明」。

衛福部食藥署昨天發布新聞稿，指蘇偉碩若願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部願意視情形，向警方補充澄清資料。但是否因此撤告？食藥署食品組副組長鄭維智則未鬆口。

「衛福部根本是渣男行為！」蘇偉碩昨批評，衛福部向警政署告發他違反食安法是找碴，蓄意讓警方威嚇有不同意見的人，連他收到通知書都有些冒冷汗，遑論其他醫界有異議的人，「就是要恫嚇、壓抑不同意見，形成寒蟬效應」。

至於曾稱萊劑毒性「是搖頭丸的250倍」，蘇偉碩解釋是引用2017年由加拿大、英國等合作發表的學術論文，指出萊克多巴胺與甲基安非他命、搖頭丸等都可能引發精神分裂、躁鬱症等精神疾病，後來食藥署委託專家重新回顧論文，發現論文誤植原始文獻數據，所以他有重新發臉書，改為搖頭丸的0.25倍，絕非如同網友猜測他怕遭傳喚訊問而改數字。

據了解，檢方上周五已分「他字」案偵辦。高雄地檢署指出，承辦檢察官認為既然接手偵辦，是否傳喚、傳喚時間及方式，應由檢方決定，先取消25日約談，再視案情需要。

蘇邀酈英傑科學對話

蘇偉碩表示，他今天將與「民間反瘦肉精毒豬聯盟」到美國在台協會（AIT），提供相關科學證據，送上「台美友好，無萊盡歡」墨寶，內容為「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」，並邀AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行科學對話。

對於反瘦肉精毒豬聯盟行動，AIT昨未回應。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨樂見AIT與民間對話交流。

反萊豬的醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會（AIT），邀請AIT台北處長酈英傑針對...
反萊豬的醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會（AIT），邀請AIT台北處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險，進行台美民間科學對話。蘇偉碩將贈送「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」的書法（圖，民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）。

國民黨 美國 英國

上一則

穿衣誤判打架…智慧監獄遭爆料：人臉辨識淪裝飾品

下一則

綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」

延伸閱讀

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮
稱萊豬有毒遭查水表 醫師蘇偉碩25日到案檢警喊卡

稱萊豬有毒遭查水表 醫師蘇偉碩25日到案檢警喊卡
列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠

列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠
開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？