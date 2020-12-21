蘇偉碩認誤植「萊劑毒性」數據 食藥署未鬆口撤告

反萊豬的醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會（AIT），邀請AIT台北處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險，進行台美民間科學對話。蘇偉碩將贈送「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」的書法。（記者陳玫伶／攝影）

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害言論，被衛福部告發違反食安法，警方原通知他25日到案說明，後改報請高雄地檢署指揮，取消原通知；蘇已證實接到警方通知，傳喚時間以檢方通知為主，「檢方何時傳，我都會配合，坦蕩蕩去說明」。

衛福部食藥署昨天發布新聞稿，指蘇偉碩若願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部願意視情形，向警方補充澄清資料。但是否因此撤告？食藥署食品組副組長鄭維智則未鬆口。

「衛福部根本是渣男行為！」蘇偉碩昨批評，衛福部向警政署告發他違反食安法是找碴，蓄意讓警方威嚇有不同意見的人，連他收到通知書都有些冒冷汗，遑論其他醫界有異議的人，「就是要恫嚇、壓抑不同意見，形成寒蟬效應」。

至於曾稱萊劑毒性「是搖頭丸的250倍」，蘇偉碩解釋是引用2017年由加拿大、英國 等合作發表的學術論文，指出萊克多巴胺與甲基安非他命、搖頭丸等都可能引發精神分裂、躁鬱症等精神疾病，後來食藥署委託專家重新回顧論文，發現論文誤植原始文獻數據，所以他有重新發臉書，改為搖頭丸的0.25倍，絕非如同網友猜測他怕遭傳喚訊問而改數字。

據了解，檢方上周五已分「他字」案偵辦。高雄地檢署指出，承辦檢察官認為既然接手偵辦，是否傳喚、傳喚時間及方式，應由檢方決定，先取消25日約談，再視案情需要。

蘇邀酈英傑科學對話

蘇偉碩表示，他今天將與「民間反瘦肉精毒豬聯盟」到美國 在台協會（AIT），提供相關科學證據，送上「台美友好，無萊盡歡」墨寶，內容為「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」，並邀AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行科學對話。

對於反瘦肉精毒豬聯盟行動，AIT昨未回應。國民黨 文傳會副主委鄭照新表示，國民黨樂見AIT與民間對話交流。