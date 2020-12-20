被藍營點名萊豬立委 綠委臉書遭灌爆

立委蔡適應的臉書被網友湧入大批留言。(取材自立委蔡適應臉書)

立法院預計於本周表決攸關放寬開放美國 萊豬進口的行政命令，國民黨北市議員羅智強今發起每日ㄧ立委「懸崖勒豬，留言＋1」行動，首點名民進黨 基隆市立委蔡適應，蔡適應的臉書 今立刻被網友湧入留言，約有600則留言，要求「懸崖勒豬，別護萊豬」，

羅智強今在臉書上發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，將在12月24日前每日選一名「萊豬立委」，呼籲網友到對方的臉書留言上留言「懸崖勒豬，別護萊豬」。他首先點名基隆立委蔡適應，請大家到蔡臉書留言蓋樓，要他「懸崖勒豬」，12月24日不要背叛基隆人投下萊豬同意票！

羅智強解釋，民進黨立委中北有蔡適應、中有蔡其昌，這北中雙蔡是護航萊豬最囂張的兩位立委，而這次的萊豬案得以闖關出委員會，蔡適應也是居功厥偉，民進黨有46席立委，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應。

羅智強點名後，蔡適應臉書湧入大量留言，「不要給下一代吃萊豬的機會」、「不要挺萊豬 挺世代良心 顧全下一代 請勇敢說不 我們就挺你」、「我的小孩不要吃到萊豬 拜託委員幫幫忙」、「蔡適應，別做傷天害理的事，懸崖勒豬，別護萊豬」等。蔡應適最新一則貼文留言數已超過600則，有人甚至在蔡適應近期每則貼文下留言希望他不要支持萊豬。