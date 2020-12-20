我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

被藍營點名萊豬立委 綠委臉書遭灌爆

記者陳熙文／台北20日電
立委蔡適應的臉書被網友湧入大批留言。(取材自立委蔡適應臉書)
立委蔡適應的臉書被網友湧入大批留言。(取材自立委蔡適應臉書)

立法院預計於本周表決攸關放寬開放美國萊豬進口的行政命令，國民黨北市議員羅智強今發起每日ㄧ立委「懸崖勒豬，留言＋1」行動，首點名民進黨基隆市立委蔡適應，蔡適應的臉書今立刻被網友湧入留言，約有600則留言，要求「懸崖勒豬，別護萊豬」，

羅智強今在臉書上發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，將在12月24日前每日選一名「萊豬立委」，呼籲網友到對方的臉書留言上留言「懸崖勒豬，別護萊豬」。他首先點名基隆立委蔡適應，請大家到蔡臉書留言蓋樓，要他「懸崖勒豬」，12月24日不要背叛基隆人投下萊豬同意票！

羅智強解釋，民進黨立委中北有蔡適應、中有蔡其昌，這北中雙蔡是護航萊豬最囂張的兩位立委，而這次的萊豬案得以闖關出委員會，蔡適應也是居功厥偉，民進黨有46席立委，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應。

羅智強點名後，蔡適應臉書湧入大量留言，「不要給下一代吃萊豬的機會」、「不要挺萊豬 挺世代良心 顧全下一代 請勇敢說不 我們就挺你」、「我的小孩不要吃到萊豬 拜託委員幫幫忙」、「蔡適應，別做傷天害理的事，懸崖勒豬，別護萊豬」等。蔡應適最新一則貼文留言數已超過600則，有人甚至在蔡適應近期每則貼文下留言希望他不要支持萊豬。

臉書 民進黨 美國

上一則

帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成算錯年資 千萬退休俸泡湯

延伸閱讀

新聞評論／脫鉤大選不怕跑票 綠「放行公投」拆彈

新聞評論／脫鉤大選不怕跑票 綠「放行公投」拆彈
台造潛艦戰鬥系統 美下周可望放行

台造潛艦戰鬥系統 美下周可望放行
被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人
NCC訂網路管理法 羅智強：西廠血滴子再度射出！

NCC訂網路管理法 羅智強：西廠血滴子再度射出！

熱門新聞

中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒