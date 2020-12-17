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大C吞台灣？華航新機身 綠委罵爆

台灣新聞組╱台北17日電
華航公布777貨機的新外觀，除了縮小CHINA AIRLINE字樣，並在大大的貨機英文字CARGO字母C中，顯示台灣地圖的形狀。 (圖：華航提供)
華航公布777貨機的新外觀，除了縮小CHINA AIRLINE字樣，並在大大的貨機英文字CARGO字母C中，顯示台灣地圖的形狀。 (圖：華航提供)

立法院今年7月通過華航正名公決案，要求華航公司評估在機身上增加台灣意象塗裝，近日華航貨機機身塗裝曝光，大大的「CARGO」字樣中的「C」隱藏台灣輪廓，但民進黨許多立委都大加撻伐，認為是「大C(China)吞台灣」。

中國時報報導，民進黨湧言會昨痛批華航新曝光的塗裝太過保守；由於華航督導單位是交通部長林佳龍督導，林佳龍又是正國會大咖，外界認為，湧言會是針對正國會。對此，正國會立委陳亭妃昨澄清與派系無關，即使連她自己也在臉書上表示，「華航，請讓台灣人告訴國際：我來自Taiwan」。

民進黨立委趙天麟說，華航新塗裝被動又保守，應該更精采呈現台灣，而非不知所云的用「C」包住台灣。民進黨立委王定宇也抨擊把台灣形狀放在C裡面，連對岸的小粉紅都解釋為台灣是中國（China）的一部分，頓時華航新機標誌像「大C吞台灣」質疑，引發綠營內部不小議論。

本報系聯合報報導，民進黨立委蔡易餘昨在中常會建議，黨部應多邀請部會到中常會溝通，例如華航貨機塗裝字樣，就是公布前少了溝通，若立委先知道政策，也可以幫忙宣傳；民進黨主席蔡英文當場也指示，請政務委員黃致達規畫議題，未來可在中常會討論。

交通部長林佳龍表示，華航設計在台灣的意象上面呈現不夠明顯，後續會請華航在客機設計上可以更符合社會的期待。

行政院則表示，交通部已回應塗裝議題，接下來會請華航持續斟酌各方意見，進行機身換裝。

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