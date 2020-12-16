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台灣藏C字中 綠委：華航不想放TAIWAN

記者陳熙文／台北16日電
華航777F全新塗裝，CARGO的C字裡面有台灣圖樣。 (圖／華航提供)
華航777F全新塗裝，CARGO的C字裡面有台灣圖樣。 (圖／華航提供)

華航日前公布777貨機的新塗裝，新增台灣意象，但卻被民進黨立委批評，相關改版對國際辨識台灣沒有幫助，還有中國包圍台灣的想像，並指控華航想盡辦法不想放TAIWAN在機身上，質疑華航為何不理會民意的要求。

華航公布777貨機的新外觀，除了縮小CHINA AIRLINE字樣，並在機身前段漆上大大的貨機英文字CARGO，但字母C特別大，並在C中可看到台灣地圖的形狀。

不過民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵，以及民進黨台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪，及高雄市議員林智鴻今舉行「昂首闊步、秀出台灣」記者會，呼籲華航應勇敢的把台灣字樣秀出來。

王定宇表示，華航改版有兩條路可以走，一是改名、航權航約重新改，但那茲事體大，大家了解台灣必須飛出去，應在不影響到航線航權的前提下做改版，但一直以來，CHINA AIRLINE的名字容易與中國航空公司混淆，影響國際辨識。

王定宇認為，華航在飛機機身上應該做到兩件事，一是足以區別辨識與中國航空公司有所不同；二是足以代表華航是來自台灣的航空公司。他表示，此次華航將台灣地圖包在字母C裡，對於外國人辨識沒有幫助，而且有台灣被中國包圍的意象。

王說，就他了解，華航想盡辦法不想用台灣，也不想用CAL的縮寫，質疑華航事前有跟航發會、交通部溝通過嗎？為什麼完全不理會民意的要求？

趙天麟則表示，他第一次看到換裝，從頭到尾都看不到台灣，還要讀到文字才發現有台灣地圖在機身上。他指出，目前華航還沒有做出改版定案，呼籲最後的定案應該讓台灣精彩的呈現。

林楚茵也表示，此次改版並沒有凸顯出華航是台灣的航空公司，「講出台灣有這麼困難嗎？」她並指出，過去華航也有幾次改變機身的塗裝外觀，在意象上並非完全做不到，希望華航多一點創意。

台灣 中國 民進黨

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